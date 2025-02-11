Энн Хэтэуэй привела пятилетнего сына Джека на "Супербоул-2025" (фото)
Адам Шульман и Энн Хэтэуэй женаты с 2012 года. Они воспитывают двоих детей и держат личную жизнь подальше от внимания публики.
42-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй привела своего пятилетнего сына Джека Шульмана на "Супербоул-2025". Об этом пишет Page Six.
Звездная мама и ее маленький наследник болели за "Филадельфию Иглс" в Caesars Superdome в Новом Орлеане. Собственно говоря, эта команда и победила.
Звезда "Дневников принцессы" улыбалась, когда появилась на джамботроне со своим сыном. Хэтэуэй была в очках и с собранными волосами. Тем временем пятилетний Джек появился на спортивном событии в синей футбольной форме.
Актриса, которая также является матерью 8-летнего сына Джонатана, почтила команду из Пенсильвании зеленым свитером, который в один момент накинула на плечи.
Энн Хэтэуэй и Адам Шульман воспитывают двух общих детей — Джонатана и Джека. Впервые пара познакомилась через общих друзей на кинофестивале в Палм-Спрингс в апреле 2008 года, а поженились они в 2012.
"Я не жду, что он дополнит меня, а он не ожидает, что я дополню его. Я сама по себе, он сам по себе. Отдельно мы целое, но вместе мы нечто большее", — рассказывала актриса.
Личную жизнь звезда "Дьявол носит Prada" держит как можно дальше от внимания публики, практически не рассказывая о муже и сыновьях.
Напомним, Дональд Трамп пришел на "Супербоул" с семьей.
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