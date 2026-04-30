Звезда "Дьявол носит Prada" делает подтяжку лица дома: чем это опасно (фото)
"Новое" лицо американской актрисы Энн Хэтэуэй покоряет интернет благодаря быстрому и бесплатному лайфхаку для волос.
Внешность Энн Хэтэуэй стала предметом разговоров в последние месяцы на фоне ее возвращения в такие фильмы как "Дьявол носит Prada 2", "Одиссея" и "Мать Мария", которые скоро выйдут. Об этом пишет Hello Magazine.
Подтяжка лица Энн Хэтэуэй
Многие удивлялись, как 43-летняя актриса выглядела так юно во время своих престуров, пока она не раскрыла простой трюк, который использует для создания эффекта подтяжки лица бесплатно.
Техника заключается в том, чтобы плотно вытянуть небольшие пряди волос от висков, которые затем закрепляются на затылке, создавая мгновенную подтяжку лица без косметической хирургии.
Это может показаться простым и неинвазивным исправлением, но эксперт по волосам Fresha Даниэль Луиза предупредила, что этот трюк может серьезно повредить линию роста волос и создать еще больше проблем, если его сделать неправильно.
"Образ Энн Хэтэуэй стал популярным, поскольку он придает волосам отшлифованный, подтянутый вид красной дорожки без необходимости лечения", — сказала она.
По словам Луизы, это скорее умная укладка, чем настоящая подтяжка лица, и когда она сделана правильно, она может создать красивый эффект подтянутости вокруг глаз и скул.
Эксперт предупредила, что пользователи социальных сетей часто делают этот трюк неправильно, что приводит к напряжению, головной боли, ломкости и повреждению линии роста волос.
"Начните с двух небольших, чистых прядей волос от висков или чуть выше ушей", — посоветовала она.
Осторожно оттяните их назад, скручивая или заплетая в косы, и закрепите их ровно за головой незаметными зажимами или небольшой резинкой.
Затем уложите оставшиеся волосы поверх закрепленных секций, чтобы техника была скрыта.
Люди ошибаются
Парикмахер объяснила, что люди часто ошибаются, слишком сильно тянув за волосы, что может напрягать его локоны и создавать неприятный эффект на лице.
"Если прическа болит, значит, она сделана неправильно. Это должно быть случайным трюком для укладки, а не чем-то, на что полагаешься каждый день", — пояснила она.
Зона висков деликатная, и повторное натягивание может со временем ослабить волосы. Людям также следует избегать сна в такой прическе или использования очень тугих резинок.
