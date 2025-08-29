Звезда "Дьявол носит Prada" упала с лестницы: ее реакция стала вирусной (видео)

Во время съемок "Дьявол носит Прада 2" с актрисой Энн Хэтэуэй случился инцидент. Но профессиональность знаменитости не дала ей растеряться.

В Нью-Йорке продолжаются съемки сиквела культового фильма, но на съемочной площадке уже случился курьез с участием главной актрисы. Об этом пишет Just Jured.

Энн Хэтэуэй упала на съемках фильма

Хэтэуэй, которая вернулась к роли Энди спустя 20 лет, во время съемок одной из сцен неудачно оступилась на лестнице. Актриса неожиданно упала после того, как у нее сломался каблук во время спуска по лестнице в начале съемок сиквела "Дьявол носит Prada 2". Впрочем, Хэтэуэй отшутилась, грациозно поднялась и даже артистично изобразила гимнастку, которая якобы выполняет идеальное приземление.

Энн Хэтэуэй упала на съемках фильма

Пока неизвестно, станет ли этот курьезный момент частью сценария нового фильма.

Как отреагировали люди:

"Когда ты улыбаешься жизни, падения не помешают и не вызывают стыда".

"Она Хэтэуэй, сильно спотыкаясь и вставая, как настоящая королева Дженовии".

"Только Энн Хэтэуэй могла создать такой культовый и стильный осенний образ".

Не обошлось и без мемов Фото: X (Twitter)

Сиквел "Дьявол носит Прада"

Премьера фильма-продолжения запланирована на май 2026 года. К главным ролям вернулись актеры оригинала 2006 года — Мерил Стрип в роли Миранды Пристли, Энн Хэтэуэй как Энди Сакс, Эмили Блант как Эмили Чарльтон и Стэнли Туччи как Найджел.

