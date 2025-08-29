Элегантная жена Джорджа Клуни поддержала его на Венецианском кинофестивале (фото)

Амаль Клуни продемонстрировала ретро-стиль на Венецианском кинофестивале-2025, надев яркое мини-платье цвета фуксии с эффектным шлейфом.

Правозащитница составила компанию своему мужу, американскому актеру Джорджу Клуни на премьере его фильма "Джей Келли". Об этом пишет Page Six.

Для появления на красной дорожке 47-летняя Амаль выбрала платье от Jean-Louis Scherrer из коллекции 1995-го года. Она дополнила вечерний образ серебристыми босоножками Aquazzura, серьгами-подвесками и золотым клатчем от Jimmy Choo.

Изготовленное из тафты, украшенное рядом пуговиц спереди и большим количеством рюшей, платье происходит из осенней коллекции дома 1995 года.

64-летний Джордж Клуни тем временем вернулся в центр внимания после того, как накануне внезапно отказался от участия в рекламных мероприятиях для "Джей Келли" из-за болезни.

"У Джорджа диагностировали инфекцию пазух, и врач приказал ему сократить все мероприятия сегодня", — заявил представитель актера.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

На красной дорожке Джордж, одетый в классический костюм, трогательно целовал руку жене.

Джордж и Амаль Клуни в Венеции Фото: Getty Images

Джордж и Амаль Клуни поженились в 2014 году. Пара воспитывает близнецов Эллу и Александра, которых держит подальше от внимания публики.

