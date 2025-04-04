Джордж Клуни дебютировал на публике с перекрашенными волосами

63-летний голливудский актер Джордж Клуни появился на премьере бродвейской постановки "Доброй ночи и удачи", театральной адаптации своего фильма 2005 года, в обновленном имидже. Он впервые продемонстрировал на публике совершенно другой цвет волос.

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Мероприятие состоялось в театре Winter Garden в Нью-Йорке, пишет People.

Вместо элегантной проседи, Джордж щеголял темно-каштановой шевелюрой. Он надел черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.

Его 47-летняя жена Амаль, которая всегда сопровождает мужа на красных дорожках, в этот раз отсутствовала. Ранее актер признавался, что ей ужасно не нравится его новый имидж, но причиной того, что ее не было на прьемьере, стало не это. По словам Клуни, она осталась дома с их семилетними близнецами Александром и Эллой. Семья Джорджа недавно переехала в мегаполис.

Фото: Getty

"Им нравится быть здесь. Ну, как можно не любить это? Это же Нью-Йорк", – говорил актер на шоу The Late Show With Stephen Colbert в феврале. Он добавил, что театральная постановка хороша своим графиком.

"Ты работаешь ночью. Ты видишься с детьми днем, так что все в порядке", – объяснил гость студии.

"Доброй ночи и удачи", как и фильм, рассказывает реальную историю легендарного разоблачения журналистом CBS Эдвардом Р. Марроу сенатора Джозефа Маккарти. В картине Джордж сыграл в фильме продюсера Фред Френдли. На цене он перевоплотился в Морроу. Эта роль принесла Дэвиду Стрэтэйрну номинацию на "Оскар" в 2006 году.

В том же году Джордж был номинирован на режиссуру "Спокойной ночи и удачи" и написание оригинального сценария вместе с Грантом Хесловым. Третьей номинацией для него стала "Лучший актер второго плана" за роль в "Сириане", которую он выиграл.

Спектакль "Доброй ночи и удачи" поставлен лауреатом премии "Тони" Дэвидом Кромером. Это первая работа Джорджа на сцене после "Вишес" 1986 года, пьесы о жизни Сида Вишеса, которую он поставил в Лос-Анджелесе, а затем – в театре Steppenwolf в Чикаго. Его роль мужчины-проститутки, наркоторговца, принесла ему известность, его первого агента и работу на камеру.

В "Доброй ночи и удачи" к Джорджу присоединились Мак Брандт в роли полковника Андерсона, Уилл Даггер в роли Дона Хьюитта, Кристофер Денхэм в роли Джона Аарона и многие другие.

Спектакль будет идти до 8 июня.

Ранее Фокус писал, что Дональд Трамп и Джордж Клуни публично поссорились.