"Второсортная кинозвезда": Дональд Трамп и Джордж Клуни публично поссорились

Клуни обратил внимание на влияние политиков на американские СМИ. Тем временем Трамп унизил актера в своей соцсети.

Related video

Американский актер Джордж Клуни раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.

Звезда фильма "11 друзей Оушена" возмущен отношением политиков к СМИ. В эпизоде телешоу 60 Minutes от CBS Клуни сказал, что видит неутешительную картину. По словам актера, правительство США пытается уменьшить влияние СМИ, используя запугивание и штрафы. Также Джордж вспомнил недавние иски Дональда Трампа против изданий ABC и CBS News.

Актер сейчас рекламирует пьесу "Спокойной ночи и удачи". В 2005 году Клуни стал режиссером одноименного фильма, который рассказывает историю журналиста Эдварда Марроу, которого в 1950-х сенатор Джозеф Маккарти обвинил в приверженности к коммунизму. Теперь муж Амаль Клуни поставил театральное представление по мотивам ленты и играет в нем главную роль.

Звезда фильма "Билет в рай" считает, что сюжет спектакля сейчас актуален для США.

"Когда три ветви власти, судебная, исполнительная и законодательная, терпят неудачу, четвертая должна преуспеть. Издание ABC только что урегулировало судебный иск с администрацией Трампа. И CBS News сейчас в процессе... Мы видим эту идею использования правительства, чтобы запугивать или штрафовать, или использовать корпорации, чтобы уменьшить количество журналистов. Правительствам не нравится свобода прессы. Они не любят прессу", — отметил Джордж Клуни.

Джордж Клуни Фото: Getty Images

Между тем Трамп уже отреагировал на комментарии голливудской звезды относительно его правительства. На странице Truth Socia президент США унизил Джорджа Клуни и назвал "второсортной кинозвездой" и "неудачным политическим экспертом".

"Зачем крайне дискредитированной программе 60 Minutes делать полный "пафосный ролик" о Джордже Клуни, второсортной кинозвезде и неудачном политическом эксперте? Он упорно боролся за избрание "Сонного Джо" (Джо Байдена, — ред.), а потом, сразу после дебатов, бросил его, как собаку. Позже, я предполагаю, по приказу из лагеря Обамы, вытолкнул всех на Камалу, но вскоре понял, что из этого ничего хорошего не выйдет", — написал Трамп.

Дональд Трамп раскритиковал Джорджа Клуни Фото: скріншот

Отметим, что в ноябре 2024 года американский президент подал иск в суд против телеканала CBS, обвинив журналистов во вмешательстве в выборы, а именно отказа канала публиковать нередактированную версию интервью с его оппоненткой Камалой Харрис.

В декабре того же года Трамп выиграл судебный иск на 15 миллионов долларов против ABC. Президент США обвинял их в клевете. Ведущий телеканала ранее заявил, что Трамп якобы "причастен к изнасилованию". Впоследствии руководство ABC выплатило компенсацию и опубликовало публичные извинения.

Напомним, Трампу не понравился его портрет в капитолии штата Колорадо.

Также Фокус писал о реакции Дональда Трампа на добавление журналиста в секретный чат правительства.