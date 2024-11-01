Требует 10 млрд долларов: Трамп подал в суд на канал CBS из-за интервью Харрис, детали

В иске указано, что телеканал ввел в заблуждение зрителей, однако сам Трамп отказался дать комментарии той же программе, которой дала интервью Харрис.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подал в суд на телеканал CBS из-за интервью его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис в программе "60 минут", которое вышло в эфир еще 6 октября. Об этом пишет Reuters.

Как утверждается в судебном иске, это интервью "вводило в заблуждение" зрителей из-за "словесного салата" Харрис.

Жалобу Трамп подал в федеральный суд Северного округа Техаса. В ней кандидат в президенты США отметил, что телеканал показал два разных ответа Харрис на вопрос о войне между Израилем и ХАМАС в Газе.

Журналисты отметили, что версия, которая вышла в эфире программы "60 минут" 6 октября, не включала то, что в иске называется "словесным салатом" — так Трамп определил ответ Харрис о влиянии администрации Байдена на ведение Израилем войны.

"Неоднократные претензии бывшего президента Трампа к программе "60 минут" не соответствуют действительности. Иск, который Трамп подал сегодня против CBS, абсолютно безоснователен, и мы будем решительно защищаться от него", — заявил представитель CBS News.

Канал уточнил, что сам Трамп отказался от запланированного интервью с программой "60 минут".

Иск требует созыва суда присяжных и возмещения убытков на сумму около 10 миллиардов долларов. В нем говорится о нарушении закона штата Техас, который запрещает обманные действия в ведении бизнеса (имеется в виду телевизионный бизнес).

Авторы материала напомнили, что Трамп неоднократно критиковал телеканал во время предвыборной кампании из-за этого эпизода и угрожал отозвать лицензию на вещание CBS в случае своего избрания.

Напомним, Трамп проехался на мусоровозе после того, как Байден якобы назвал его сторонников "мусором".

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