Вимагає 10 млрд доларів: Трамп подав до суду на канал CBS через інтерв'ю Гарріс, деталі

У позові вказано, що телеканал ввів в оману глядачів, проте сам Трамп відмовився дати коментарі тій же програмі, якій дала інтерв'ю Гарріс.

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп подав до суду на телеканал CBS через інтерв'ю його суперниці від Демократичної партії Камали Гарріс у програмі "60 хвилин", яке вийшло в етер ще 6 жовтня. Про це пише Reuters.

Як стверджується в судовому позові, це інтерв'ю "вводило в оману" глядачів через "словесний салат" Гарріс.

Скаргу Трамп подав до федерального суду Північного округу Техасу. У ній кандидат у президенти США зазначив, що телеканал показав дві різні відповіді Гарріс на запитання про війну між Ізраїлем і ХАМАС у Газі.

Журналісти зазначили, що версія, яка вийшла в етер програми "60 хвилин" 6 жовтня, не включала те, що в позові називається "словесним салатом" — так Трамп визначив відповідь Гарріс про вплив адміністрації Байдена на ведення Ізраїлем війни.

"Неодноразові претензії колишнього президента Трампа до програми "60 хвилин" не відповідають дійсності. Позов, який Трамп подав сьогодні проти CBS, абсолютно безпідставний, і ми будемо рішуче захищатися від нього", — заявив представник CBS News.

Канал уточнив, що сам Трамп відмовився від запланованого інтерв'ю з програмою "60 хвилин".

Позов вимагає скликання суду присяжних та відшкодування збитків на суму близько 10 мільярдів доларів. У ньому йдеться про порушення закону штату Техас, який забороняє оманливі дії у веденні бізнесу (мається на увазі телевізійний бізнес).

Автори матеріалу нагадали, що Трамп неодноразово критикував телеканал під час передвиборчої кампанії через цей епізод і погрожував відкликати ліцензію на мовлення CBS у разі свого обрання.

Нагадаємо, Трамп проїхався на сміттєвозі після того, як Байден нібито назвав його прихильників "сміттям".

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