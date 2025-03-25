"Другосортна кінозірка": Дональд Трамп та Джордж Клуні публічно посварилися

Клуні звернув увагу на вплив політиків на американські ЗМІ. Тим часом Трамп принизив актора у своїй соцмережі.

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Американський актор Джордж Клуні розкритикував адміністрацію президента США Дональда Трампа. Про це пише The Guardian.

Зірка фільму "11 друзів Оушена" обурений ставленням політиків до ЗМІ. В епізоді телешоу 60 Minutes від CBS Клуні сказав, що бачить невтішну картину. За словами актора, уряд США намагається зменшити вплив ЗМІ, використовуючи залякування та штрафи. Також Джордж пригадав нещодавні позови Дональда Трампа проти видань ABC та CBS News.

Актор наразі рекламує пʼєсу "На добраніч і удачі". У 2005 році Клуні став режисером однойменного фільму, який розповідає історію журналістка Едварда Марроу, якого у 1950-х сенатор Джозеф Маккарті звинуватив у прихильності до комунізму. Тепер чоловік Амаль Клуні поставив театральну виставу за мотивами стрічки і грає в ній головну роль.

Зірка фільму "Квиток до раю" вважає, що сюжет вистави наразі актуальний для США.

"Коли три гілки влади, судова, виконавча і законодавча, зазнають невдачі, четверта має досягти успіху. Видання ABC щойно врегулювало судовий позов з адміністрацією Трампа. І CBS News наразі в процесі… Ми бачимо цю ідею використання уряду, щоб залякувати чи штрафувати, чи використати корпорації, щоб зменшити кількість журналістів. Урядам не подобається свобода преси. Вони не люблять пресу", — зазначив Джордж Клуні.

Джордж Клуні Фото: Getty Images

Тим часом Трамп уже відреагував на коментарі голлівудської зірки щодо його уряду. На сторінці Truth Socia президент США принизив Джорджа Клуні та назвав "другосортною кінозіркою" і "невдалим політичним експертом".

"Навіщо вкрай дискредитованій програмі 60 Minutes робити повний "пафосний ролик" про Джорджа Клуні, другосортну кінозірку та невдалого політичного експерта? Він завзято боровся за обрання "Сонного Джо" (Джо Байдена, — ред.), а потім, одразу після дебатів, кинув його, як собаку. Пізніше, я припускаю, за наказом з табору Обами, виштовхнув усіх на Камалу, але незабаром зрозумів, що з цього нічого доброго не вийде", — написав Трамп.

Дональд Трамп розкритикував Джорджа Клуні Фото: Скріншот

Зазначимо, що в листопаді 2024 року американський президент подав позов до суду проти телеканалу CBS, звинувативши журналістів у втручанні у вибори, а саме відмови каналу публікувати нередаговану версію інтерв'ю з його опоненткою Камалою Гарріс.

У грудні того ж року Трамп виграв судовий позов на 15 мільйонів доларів проти ABC. Президент США звинувачував їх у наклепі. Ведучий телеканалу раніше заявив, що Трамп нібито "причетний до зґвалтування". Згодом керівництво ABC виплатило компенсацію та опублікувало публічні вибачення.

Нагадаємо, Трампу не сподобався його портрет у капітолії штату Колорадо.

Також Фокус писав про реакцію Дональда Трампа на додавання журналіста в секретний чат уряду.