Скандал у Білому домі: Трамп відреагував на додавання журналіста в секретний чат

У чаті група топпосадовців Білого дому обговорювала силову спецоперацію проти проксі Ірану хуситів. Американські політики навіть не помітили присутності чужої людини.

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Дональд Трамп відреагував на скандал із додаванням журналіста Джеффрі Голдберга в секретний чат з учасниками адміністрації президента, де обговорювався удар США по Ємену. Про це пише Forbes.

Трамп заявив, що йому нічого не відомо про гучну статтю, опубліковану The Atlantic 24 березня, у якій стверджується, що головний редактор журналу був залучений до групового чату Signal з міністром оборони США, віцепрезидентом та іншими членами Кабінету міністрів, у якому ті обговорювали конфіденційні плани військових ударів проти хуситів у Ємені.

"Я нічого про це не знаю. Я не великий шанувальник The Atlantic. Це журнал, який закривається… але я нічого про нього не знаю", — сказав глава американської держави.

Коли репортер більше пояснив пояснив ситуацію, Трамп відповів: "Ну, це не могло бути дуже ефективним, тому що атака була дуже ефективною… Я нічого про це не знаю, ви мені про це говорите вперше".

Скандал у США: до секретного чату додали журналіста

Новина була опублікована в понеділок, 24 березня, головним редактором The Atlantic Джеффрі Голдбергом, у якому стверджується, що його випадково додали в чат Signal разом із міністром оборони Пітом Гегсетом, держсекретарем Марко Рубіо, віцепрезидентом Джей Ді Венсом та іншими американськими посадовцями.

У чаті група топпосадовців Білого дому обговорювала силову спецоперацію проти проксі Ірану хуситів. Журналіст дізнався деталі спецоперації, хоч до останнього не вірив, що можливий настільки серйозний витік та порушення секретності.

Зокрема, топпосадовці писали, що вони повинні поспішити з ударом, щоб їх не випередив Ізраїль. Також була думка, що Європа та Єгипет повинні "заплатити" за те, що удар США по проксі Ірану звільнить прохід через Червоне море.

Нагадаємо, Трампу не сподобався його портрет у капітолії штату Колорадо.

Також Фокус писав про завершення угоди щодо рідкісноземельних металів між США та Україною.