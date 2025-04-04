Джордж Клуні дебютував на публіці з перефарбованим волоссям

63-річний голлівудський актор Джордж Клуні з'явився на прем'єрі бродвейської постановки "Добраніч і удачі", театральної адаптації свого фільму 2005 року, в оновленому іміджі. Він уперше продемонстрував на публіці зовсім інший колір волосся.

Related video

Захід відбувся в театрі Winter Garden у Нью-Йорку, пише People.

Замість елегантної сивини, Джордж хизувався темно-каштановою шевелюрою. Він одягнув чорний костюм, білу сорочку і краватку-метелика.

Його 47-річна дружина Амаль, яка завжди супроводжує чоловіка на червоних доріжках, цього разу була відсутня. Раніше актор зізнавався, що їй страшенно не подобається його новий імідж, але причиною того, що її не було на прьем'єрі, стало не це. За словами Клуні, вона залишилася вдома з їхніми семирічними близнюками Олександром та Еллою. Сім'я Джорджа нещодавно переїхала в мегаполіс.

Фото: Getty

"Їм подобається бути тут. Ну, як можна не любити це? Це ж Нью-Йорк", — говорив актор на шоу The Late Show With Stephen Colbert у лютому. Він додав, що театральна постановка хороша своїм графіком.

"Ти працюєш вночі. Ти бачишся з дітьми вдень, тож усе гаразд", — пояснив гість студії.

"Добраніч і удачі", як і фільм, розповідає реальну історію легендарного викриття журналістом CBS Едвардом Р. Марроу сенатора Джозефа Маккарті. У картині Джордж зіграв у фільмі продюсера Фред Френдлі. На ціні він перевтілився в Морроу. Ця роль принесла Девіду Стретейрну номінацію на "Оскар" у 2006 році.

Того ж року Джордж був номінований на режисуру "Добраніч і удачі" і написання оригінального сценарію разом із Грантом Хесловим. Третьою номінацією для нього стала "Найкращий актор другого плану" за роль у "Сіріані", яку він виграв.

Виставу "Добраніч і удачі" поставив лауреат премії "Тоні" Девід Крімор. Це перша робота Джорджа на сцені після "Вішес" 1986 року, п'єси про життя Сіда Вішеса, яку він поставив у Лос-Анджелесі, а потім — у театрі Steppenwolf у Чикаго. Його роль чоловіка-повії, наркоторговця, принесла йому популярність, його першого агента і роботу на камеру.

У "Добраніч і удачі" до Джорджа приєдналися Мак Брандт у ролі полковника Андерсона, Вілл Даггер у ролі Дона Г'юїтта, Крістофер Денхем у ролі Джона Аарона і багато інших.

Вистава йтиме до 8 червня.

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп і Джордж Клуні публічно посварилися.