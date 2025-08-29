Елегантна дружина Джорджа Клуні підтримала його на Венеційському кінофестивалі (фото)

Амаль Клуні продемонструвала ретро-стиль на Венеційському кінофестивалі-2025, одягнувши яскраву мінісукню кольору фуксії з ефектним шлейфом.

Правозахисниця склала компанію своєму чоловікові, американському актору Джорджу Клуні на прем'єрі його фільму "Джей Келлі". Про це пише Page Six.

Для появи на червоній доріжці 47-річна Амаль обрала сукню від Jean-Louis Scherrer із колекції 1995-го року. Вона доповнила вечірній образ сріблястими босоніжками Aquazzura, сережками-підвісками і золотим клатчем від Jimmy Choo.

Виготовлена з тафти, оздоблена рядом ґудзиків спереду та великою кількістю рюшів, сукня походить з осінньої колекції дому 1995 року.

64-річний Джордж Клуні тим часом повернувся в центр уваги після того, як напередодні раптово відмовився від участі в рекламних заходах для "Джей Келлі" через хворобу.

"У Джорджа діагностували інфекцію пазух, і лікар наказав йому скоротити всі заходи сьогодні", — заявив представник актора.

Джордж та Амаль Клуні Фото: Getty Images

На червоній доріжці Джордж, одягнений у класичний костюм, зворушливо цілував руку дружині.

Джордж та Амаль Клуні у Венеції Фото: Getty Images

Джордж та Амаль Клуні одружилися у 2014 році. Пара виховує близнюків Еллу та Олександра, яких тримає подалі від уваги публіки.

