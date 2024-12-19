Джорджа та Амаль Клуні помітили на побаченні в Сен-Тропе (фото)

Зіркове подружжя має нерухомість на півдні Франції. Вони виховують двох дітей.

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Голлівудського актора Джорджа Клуні та його дружину Амаль помітили на рідкісному побаченні. Про це пише Daily Mail.

Знаменитості відпочивали у Сен-Тропе на півдні Франції напередодні Різдва 2024. Голлівудська пара сяяла усмішками, йдучи рука об руку.

Амаль і Джордж були помічені біля ресторану, який розташований неподалік від їхнього маєтку Domaine Le Canadel вартістю 8,3 мільйона доларів у Провансі.

46-річна юристка Амаль була в коротких джинсових шортах, які підкреслювали її довгі стрункі ноги. Вона доповнила образ мереживним топом і парою плетених мюлів на підборах. Волосся обраниці Джорджа Клуні було розпущене. Вона також тримала в руках бежеву сумочку Chloe за 2050 фунтів стерлінгів та носила масивні сонцезахисні окуляри.

Джордж та Амаль Клуні

Тим часом Джордж Клуні був одягнений у темно-синю сорочку-поло з парою синіх штанів і лоферів, щоб завершити його літній образ посеред зими. Актор захистив очі від сонця парою окулярів у стилі авіатор.

Пара виховує семирічних близнюків Еллу та Олександра. Джордж та Амаль одружилися у 2014 році.

Нещодавно на благодійному гала-концерті Джордж сказав, що "підтримає свою дружину в усьому, до чого вона залучена".

Джордж та Амаль Клуні Фото: Getty Images

"Вона завжди на правильному боці історії, і я завжди так пишаюся тим, що перебуваю з нею в одній кімнаті", — зазначив Клуні.

Наразі актор продає свій маєток на озері Комо за 107 млн доларів. А їхній будинок у Великій Британії за 15 млн фунтів стерлінгів нещодавно затопило від сильної повені. Також подружжя володіє нерухомістю на півдні Франції.

Нагадаємо, яке запитання дітей Джорджа Клуні стало важким для актора.

Також Фокус писав про побачення Джорджа та Амаль Клуні в Італії.