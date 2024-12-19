Джорджа и Амаль Клуни заметили на свидании в Сен-Тропе (фото)

Звездные супруги имеют недвижимость на юге Франции. Они воспитывают двоих детей.

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Голливудского актера Джорджа Клуни и его жену Амаль заметили на редком свидании. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитости отдыхали в Сен-Тропе на юге Франции накануне Рождества 2024. Голливудская пара сияла улыбками, идя рука об руку.

Амаль и Джордж были замечены возле ресторана, который расположен неподалеку от их поместья Domaine Le Canadel стоимостью 8,3 миллиона долларов в Провансе.

46-летняя юрист Амаль была в коротких джинсовых шортах, которые подчеркивали ее длинные стройные ноги. Она дополнила образ кружевным топом и парой плетеных мюлей на каблуках. Волосы избранницы Джорджа Клуни были распущены. Она также держала в руках бежевую сумочку Chloe за 2050 фунтов стерлингов и носила массивные солнцезащитные очки.

Джордж и Амаль Клуни

Тем временем Джордж Клуни был одет в темно-синюю рубашку-поло с парой синих брюк и лоферов, чтобы завершить его летний образ посреди зимы. Актер защитил глаза от солнца парой очков в стиле авиатор.

Пара воспитывает семилетних близнецов Эллу и Александра. Джордж и Амаль поженились в 2014 году.

Недавно на благотворительном гала-концерте Джордж сказал, что "поддержит свою жену во всем, к чему она причастна".

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

"Она всегда на правильной стороне истории, и я всегда так горжусь тем, что нахожусь с ней в одной комнате", — отметил Клуни.

Сейчас актер продает свое имение на озере Комо за 107 млн долларов. А их дом в Великобритании за 15 млн фунтов стерлингов недавно затопило от сильного наводнения. Также супруги владеют недвижимостью на юге Франции.

Напомним, какой вопрос детей Джорджа Клуни стал трудным для актера.

Также Фокус писал о свидании Джорджа и Амаль Клуни в Италии.