"Не хотели объяснять": Джордж Клуни рассказал о сложном вопросе своих детей

Джордж и Амаль Клуни воспитывают семилетних близнецов Александра и Эллу. Их мама — юрист, а папа — знаменитый актер.

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Дети американского актера Джорджа Клуни и его жены Амаль задали им сложный вопрос. Об этом пишет Hello Magazine.

Голливудский актер недавно попал в тупик одним из сложных вопросов, которые, кажется, умеют задавать только дети.

Звезда фильма "11 друзей Оушена" признался, что даже он был застигнут врасплох, когда его дочь Элла и сын Александр задали ему вопрос, на который трудно дать ответ.

Оказалось, что его 7-летние близнецы спросили: "Что такое "известный"?"

Как отметил Джордж, вопрос, казалось, возник из ниоткуда, и ни он, ни его жена Амаль не были готовы объяснять сложность жизни знаменитостей своим маленьким наследникам.

"Мы не хотели этого объяснять", — признался он.

По словам голливудской знаменитости, он хотел бы более спокойной жизни для дочери и сына.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

"Я не хочу, чтобы они знали об этом слишком много", — продолжил он, объясняя свое желание оградить своих детей от глаз общественности.

"Они знают, что такое адвокат, благодаря их маме, но я не очень хочу, чтобы они знали, чем я занимаюсь", — добавил Джордж.

А в свое время его сын надел плащ супергероя на Хэллоуин.

"Не так давно мой сын оделся Бэтменом. И он сказал: "Я Бэтмен", — с улыбкой вспомнил Джордж, намекая на свою роль в фильме "Бэтмен и Робин" 1997 года.

Джордж и Амаль поженились в 2014 году. Они воспитывают близнецов Эллу и Александра.

Напомним, что едят дети Джорджа и Амаль Клуни.

Также Фокус писал о свидании Джорджа и Амаль Клуни в Италии.