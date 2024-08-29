Джорджа Клуни с женой заметили на свидании в Италии (фото)

Знаменитости проводили время в особенном для них месте. На озере Комо они познакомились.

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63-летнего американского актера Джорджа Клуни заметили на свидании с женой Амаль, 46. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная чета приветствовала генерального директора Apple Тима Кука на своей вилле XVIII века на озере Комо стоимостью 100 миллионов долларов. Они отправились на ужин в пятизвездочном отеле Villa Passalacqua.

Британская юрист была в белом шелковом платье для этого случая, а Джордж Клуни выбрал синий костюм и белую рубашку.

Интересно, что новый фильм Джорджа "Волки" с Брэдом Питтом будет выпущен на платформе Тима Кука Apple TV+.

Премьера картины запланирована на Венецианском кинофестивале в воскресенье, 1 сентября, и ожидается, что Джордж Клуни выйдет на красную дорожку вместе с Брэдом Питтом.

Озеро Комо имеет особую ценность для голливудского актера, поскольку именно здесь он встретил Амаль в 2013 году, когда она пришла на обед с общими друзьями.

Джордж и Амаль Клуни

Звездная пара жената с 2014 года. Церемония прошла в Венеции, куда актер и его возлюбленная часто любят возвращаться.

Джордж и Амаль воспитывают близнецов Эллу и Александра. Они имеют недвижимость на юге Франции, на озере Комо, а недавно их недвижимость в Великобритании стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов сильно пострадала от наводнения.

Напомним, Джордж Клуни и Брэд Питт снялись в гламурной фотосессии, рекламируя свой новый фильм.

Также Фокус писал о другом романтическом свидании Джорджа и Амаль Клуни.