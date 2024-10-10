"Не хотіли пояснювати": Джордж Клуні розповів про складне запитання своїх дітей

Джордж та Амаль Клуні виховують семирічних близнюків Олександра та Еллу. Їхня мама — юристка, а тато — знаменитий актор.

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Діти американського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль поставили їм складне запитання. Про це пише Hello Magazine.

Голлівудський актор нещодавно потрапив у глухий кут одним із складних запитань, які, здається, вміють ставити лише діти.

Зірка фільму "11 друзів Оушена" зізнався, що навіть він був застигнутий зненацька, коли його донька Елла та син Олександр поставили йому запитання, на яке важко дати відповідь.

Виявилося, що його 7-річні близнюки запитали: "Що таке "відомий"?"

Як зазначив Джордж, питання, здавалося, виникло нізвідки, і ні він, ні його дружина Амаль не були готові пояснювати складність життя знаменитостей своїм маленьким спадкоємцям.

"Ми не хотіли цього пояснювати", — зізнався він.

За словами голлівудської знаменитості, він хотів би спокійнішого життя для доньки та сина.

Джордж та Амаль Клуні Фото: Getty Images

"Я не хочу, щоб вони знали про це надто багато", — продовжив він, пояснюючи своє бажання захистити своїх дітей від очей громадськості.

"Вони знають, що таке адвокат, завдяки їхній мамі, але я не дуже хочу, щоб вони знали, чим я займаюся", — додав Джордж.

А свого часу його син одягнув плащ супергероя на Геловін.

"Не так давно мій син одягнувся Бетменом. І він сказав: "Я Бетмен", — з посмішкою згадав Джордж, натякаючи на свою роль у фільмі "Бетмен і Робін" 1997 року.

Джордж та Амаль одружилися у 2014 році. Вони виховують близнюків Еллу та Олександра.

Нагадаємо, що їдять діти Джорджа та Амаль Клуні.

Також Фокус писав про побачення Джорджа та Амаль Клуні в Італії.