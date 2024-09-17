Стало известно, что едят дети Джорджа и Амаль Клуни

Звездная пара поженилась в 2014 году. Они воспитывают сына Александра и дочь Эллу.

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Стало известно, чем питаются Джордж Клуни и его семья. Об этом пишет Hello Magazine.

Голливудский актер может быть человеком со многими талантами, но единственное, что он признает, что это не его сильная сторона — кулинария.

Именно поэтому Джордж и его жена-адвокат по правам человека Амаль имеют личную повара, которая готова подавать вкусные блюда для звездной пары и их близнецов Александра и Эллы.

Влюбленные, которые стали родителями своих двойняшек в 2017 году, наняли итальянского шеф-повара Вивиану Фрицци в 2013 году, и с тех пор она готовит для семьи Клуни.

Она часто подает блюда средиземноморской кухни и множество итальянских кулинарных шедевров.

Вивиана рассказывала, что дети супругов "не привередливы" в еде.

"Когда им нравится блюдо, они кладут мизинцы на щеки, улыбаются и говорят: "Ммм!""" — рассказала шеф-повар.

Амаль и Джордж Клуни Фото: Getty Images

Во время того же интервью Джордж Клуни отметил: "Теперь Виви готовит для нас почти каждый вечер, потому что у нас близнецы. Выходить на улицу уже не так легко или интересно, как это было раньше".

Оказалось, что дети часто ели блюда из лосося, томатное ризотто и рикотту с малиной. Они также иногда собираются на семейный вечер пиццы.

Напомним, Джордж Клуни с женой появился на Венецианском кинофестивале-2024.

Также Фокус писал о свидании Джорджа и Амаль Клуни.