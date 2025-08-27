Джордж та Амаль Клуні влаштували романтичне побачення на озері Комо (фото)

Для вечірньої прогулянки на озері Комо, Італія, зі своїм чоловіком Джорджем Клуні, юристка та правозахисниця Амаль одягла мінісукню Taller Marmo з відкритими плечима, оздоблену страусиним пір'ям вздовж манжетів та подолу.

Related video

Пару, яка володіє резиденцією в італійському курортному містечку, помітили на побаченні. Обраниця голлівудського актора була вишуканою у мінісукні кольору соняшника. Про це пише Page Six.

Амаль Клуні доповнила свою яскраву ефектну сукню золотими босоніжками на шпильках та ремінцях, сережками-підвісками та золотими прикрасами з діамантами. Її волосся було розпущене легкими хвилями, і на ній був вечірній бронзовий макіяж.

Джордж та Амаль Клуні Фото: Backgrid

Тим часом Джордж Клуні одягнув стильний темно-сірий костюм з чорною футболкою. Для свого вечірнього побачення Клуні прибули човном до Тремеццо, де до них приєдналася акторка Шейлін Вудлі та група друзів. Вони прямували до ресторану на березі озера на вечерю.

Джордж та Амаль Клуні Фото: Backgrid

Зовсім скоро можна буде побачити подружжя Клуні на червоній доріжці на Венеційському кінофестивалі, який розпочинається вже 27 серпня.

Джордж та Амаль одружилися у 2014 році. Зіркова пара виховує близнюків Еллу та Олександра.

"Вона завжди на правильному боці історії, і я завжди так пишаюся тим, що перебуваю з нею в одній кімнаті", — казав Клуні про кохану.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Джорджа Клуні та його дружину Амаль помітили на рідкісному побаченні у французькому Сен-Тропе.