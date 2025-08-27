Джордж и Амаль Клуни устроили романтическое свидание на озере Комо (фото)

Для вечерней прогулки на озере Комо, Италия, со своим мужем Джорджем Клуни, юрист и правозащитница Амаль надела мини-платье Taller Marmo с открытыми плечами, украшенное страусиными перьями вдоль манжетов и подола.

Пару, которая владеет резиденцией в итальянском курортном городке, заметили на свидании. Избранница голливудского актера была изысканной в мини-платье цвета подсолнечника. Об этом пишет Page Six.

Амаль Клуни дополнила свое яркое эффектное платье золотыми босоножками на шпильках и ремешках, серьгами-подвесками и золотыми украшениями с бриллиантами. Ее волосы были распущены легкими волнами, и на ней был вечерний бронзовый макияж.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Backgrid

Тем временем Джордж Клуни надел стильный темно-серый костюм с черной футболкой. Для своего вечернего свидания Клуни прибыли на лодке в Тремеццо, где к ним присоединилась актриса Шейлин Вудли и группа друзей. Они направлялись в ресторан на берегу озера на ужин.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Backgrid

Совсем скоро можно будет увидеть супругов Клуни на красной дорожке на Венецианском кинофестивале, который начинается уже 27 августа.

Джордж и Амаль поженились в 2014 году. Звездная пара воспитывает близнецов Эллу и Александра.

"Она всегда на правильной стороне истории, и я всегда так горжусь тем, что нахожусь с ней в одной комнате", — говорил Клуни о возлюбленной.

