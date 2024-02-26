Мерил Стрип и ее девочки: звезды "Дьявол носит Prada" воссоединились на сцене SAG Awards 2024

Мерил Стрип пошутила, что забыла очки и конверт с именами номинантов. И на сцене появились Эмили Блант и Энн Хэтэуэй.

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Актрисы фильма "Дьявол носит Prada" воссоединились на сцене во время 30-й ежегодной церемонии вручения наград SAG Awards, которая состоялась в субботу вечером в знаменитом Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Мэрил Стрип вышла на сцену, чтобы объявить номинантов в категории лучший актер в комедийном сериале. А после к ней присоединились Эмили Блант и Энн Хэтэуэй. Об этом пишет Daily Mail.

74-летняя Стрип сначала появилась на сцене одна и рассказала зрителям, что забыла свои очки и конверт с победителем этого года.

Затем появились 41-летняя Хэтэуэй и 41-летняя Блант и передали Стрип недостающие вещи, воссоздав свои культовые роли ассистенток Миранды Пристли (Стрип) в фильме "Дьявол носит Prada", который вышел в эфир в 2006 году.

Мерил Стрип, Эмили Блант и Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Затем Стрип начала вручать награду, задав вопрос: "Это извечный вопрос: где заканчивается персонаж и начинается актер?".

"Мерил и Миранда Пристли вроде как близнецы", — пошутила Эмили Блант, а Мерил Стрип это шутливо начала отрицать.

"Я не думаю, что я чем-то похожа на Миранду Пристли!", — воскликнула актриса.

"Нет нет. Это был не вопрос", — весело перебила ее Хэтэуэй, кивнув на одну из самых резких фраз Миранды в фильме.

Мерил Стрип, Эмили Блант и Энн Хэтэуэй

Пока Стрип пыталась открыть конверт, Блант еще раз процитировала свою героиню, сказав ей: "Во что бы то ни стало, не спеши, ты же знаешь, что это неважно".

В конечном итоге награда досталась Джереми Аллену Уайту за роль в сериале "Медведь".

Эмили Блант также была номинанткой на победу в категории "актриса второго плана" за роль в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

Напомним, прошло почти 18 лет с тех пор, как на экраны вышел фильм "Дьявол носит Prada", основанный на бестселлере New York Times 2003 года Лорен Вайсбергер, в котором рассказывается о ее опыте работы в качестве помощницы главреда Vogue Анны Винтур.

В фильме Мерил Стрип сыграла редактора журнала Runway Миранду Пристли, а персонажи Хэтэуэй и Блант, исполнили роли ее помощниц Андреа Сакс и Эмили Чарльтон.

Фильм стал культовой классикой. И принес Стрип номинацию на премию SAG и номинацию на "Оскар".

Напомним, ранее голливудская легенда Мерил Стрип спровоцировала слухи о романе с коллегой по съемочной площадке сериала "Убийства в одном здании" Мартином Шортом. Масла в огонь подлил и семейный статус Стрип, которая развелась с мужем Доном Гаммером после 45 лет брака.