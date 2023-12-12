Мерил Стрип могла не сыграть культовую роль Миранды Пристли: в чем была причина

За игру в "Дьявол носит Prada" звезда театра и кино впоследствии получила "Оскар".

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74-летняя американская актриса Мерил Стрип могла не сыграть свою культовую роль в фильме "Дьявол носит Prada". Об этом пишет Hollywood Reporter.

По словам продюсера Венди Файнерман, некоторые члены съемочной группы считали актрису недостаточно смешной.

"Эти люди думали, что мы сумасшедшие. Мне звонили и говорили: "Ты с ума сошла? Она ни одного дня в своей жизни не была смешной", — вспоминает продюсер.

Файнерман добавила, что роль для Стрип была "действительно другим миром". Она сыграла главного редактора модного издания Миранду Пристли, за что получила "Оскар" в 2006 году. Картину сняли по сюжету одноименной книги Лорен Вайсбергер.

Мерил Стрип Фото: Скриншот

В фильме также появилась Энн Хэтэуэй, которая сыграла стажерку, проходившую испытания под руководством строгой Миранды Пристли. Также одну из ролей исполнила Эмили Блант.

На тот момент Стрип была известна драматическими ролями в театре и кино, а именно — "Выбор Софи", "Из Африки", "Музыка сердца", а также снялась в комедийных проектах "Смерть ей идет" и "Дьяволица".

Напомним, таунхаус героини Мерил Стрип продали за более чем 20 млн долларов.

Также Фокус писал о разводе Мерил Стрип с Доном Гаммером после 45 лет брака.