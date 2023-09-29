Таунхаус Миранды Пристли из фильма "Дьявол носит Prada" продали за 26,5 миллиона долларов

Роскошный дом на Манхэттене выставили на продажу еще в мае за 27 миллионов, но цену сбросили, кто новый владелец дома – не сообщают.

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Дом Миранды Пристли из фильма "Дьявол носит Prada" продан за 26,5 миллиона долларов. Таунхаус с семью спальнями на Манхэттене, показанный в популярном фильме, имеет площадь около 12 000 футов и шесть этажей. В нем есть даже баскетбольная площадка. Уникальную недвижимость продали довольно быстро, и покупатель нашел историю о том, что здесь снимали популярную картину, "весьма интересной". Об этом пишет Mansions Global.

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Дом был построен примерно в 1907 году, отремонтирован в 2005 году. Кухне украшает пол с рисунком в мелкую клетку, стены столовой отделаны бархатными панелями, а у входа есть мраморный камин.

Ролик о доме Миранды Пристли

По словам журналистов, таунхаус на Манхэттене, служивший домом киношной Миранде Пристли, которую игра Мерил Стрип, в фильме "Дьявол носит Prada", был продан примерно за 26,5 миллиона долларов.

В мае дом с семью спальнями в Верхнем Ист-Сайде продавали за 27,5 миллиона долларов.

Кадр из фильма "Дьявол носит Prada" Фото: Скриншот

В реальности таунхаус был куплен в 2003 году Крейгом Эффроном, партнером-основателем хедж-фонда Scoggin Capital Management, и его женой Кэрин Эффрон. Согласно записям, Эффроны заплатили за дом 8,8 миллиона долларов.

Кто стал новым владельцем таунхауса с модной историей – неизвестно. Кори Шустер из Douglas Elliman, который работал с покупателем вместе с коллегами, отказался назвать своего клиента, но сказал, что покупатель активно искал таунхаус по соседству около 18 месяцев. Когда этот вариант появился на рынке, "он подошел как нельзя лучше".

Хотя известно, что таунхаусы по этой цене задерживаются на рынке в течение года или более, эта недвижимость пробыла на рынке всего около восьми недель, прежде чем был заключен контракт. Шустер сказал, что ассоциация дома с фильмом была "интересным моментом" для его покупателя, но "не решающим фактором".

Напомним, Миранда Пристли, главред вымышленного модного журнала "Подиум" была списана с Анны Винтур, главреда Vogue. Анна никогда не комментировала фильм и книгу, по которой он был снят. Однако, по слухам, она сделала ремонт в своем офисе, когда увидела офис Миранды на экране.

А о работе на Винтур после рассказала одна из ее бывших ассистенток. Ролики с ее рассказами о работе в Vogue быстро стали вирусными.