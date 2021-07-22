Настоящий "Дьявол носит Prada": бывшая ассистентка Анны Винтур рассказала о работе в Vogue

Лили Став Гилдор была одной из трех помощниц легендарной Винтур целый год

В социальной сети TikTok вирусным стало видео с откровениями бывшей помощницы главного редактора американского издания журнала Vogue Анны Винтур, которая занимает этот пост с 1988 года и сделала журнал настоящей модной Библией. Об этом пишет Daily Mail.

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29-летняя Лили Став Гилдор работала на Анну Винтур с января 2014 года по май 2015 года. Сейчас она занимается дизайном текстиля и живет в Лос-Анджелесе.

[ + – ] Лили Став Гилдор в редакции Vogue Фото: Скриншот

Судя по записанному ролику, Лили рассталась с Анной, известной своим жестким характером, по-доброму и потому ничего плохого о ней не рассказала, однако поделилась житейскими мудростями, которым обучилась в ходе работы на легендарного редактора.

По словам Лили, Анна учила ее, что "связи очень важны": "поддерживайте и укрепляйте отношения, чаще отправляйте письма, написанные от руки с благодарностями, — людям это нравится", — говорила Винтур своей помощнице.

[ + – ] Лили и ее коллеги готовятся к приему в редакции Vogue/Все фото: Instagram lilystav

"Я многому научилась у нее. Я узнала о бизнесе, узнала о моде, узнала о средствах массовой информации. А в прошлом году я начала свой собственный бизнес в качестве текстильного дизайнера и все еще пользуюсь знаниями и связями, полученными во время работы в Vogue", — рассказала Лили.

"Когда на собеседовании при приеме на работу кто-то спрашивает вас, чем вы занимаетесь помимо работы, не говорите: упражнения, бег, йога и тому подобное, потому что почти все тренируются, это, наверное, наименее интересная вещь в тебе. Желая выделиться, говорите правильные вещи", — рассказала Лили о еще одном совете от Анны.

[ + – ] Программа о Винтур, записанная, когда Лили работала ее помощницей

Кроме этого она призналась, что Винтур поощряла повторение нарядов. Она говорила, что достаточно иметь пять элегантных летних комплектов, которые можно носить весь сезон, извлекая из них максимум пользы и не участвуя в цикле чрезмерного потребления. "Открою вам секрет, именно так поступают самые элегантные люди в Vogue", — отметила Лили.

До работы на Анну Винтур Лили стажировалась в Black Frame PR, а также в LACMA и Gagosian Gallery. За время работы в журнале она поделилась десятками снимков со своими коллегами-ассистентами в Instagram, в том числе и с знаменитого Met Gala.

[ + – ] Лили с коллегами на Met Gala [ + – ] Анна Винтур и Мишель Обама

Работу в Vogue она получила благодаря знакомству с кем-то, кто уже был сотрудником журнала. И он подал ее резюме Анне, когда освободилась вакансия ассистентки. Однако работу Лили получила только с четвертого раза.

"Я изучала историю искусств и изобразительное искусство в колледже. Я не собираюсь лгать и говорить, что я получила эту работу, узнав про вакансию из открытых источников. Я знала кого-то, кто знал кого-то, кто работал в отделе кадров Conde Nast, и только благодаря этому я смогла отправить им свое резюме и пройти собеседование. Я подавала заявку как минимум на четыре разные вакансии в Vogue и первый раз из этого ничего не вышло", — призналась Лили, чьи откровения в Сети уже прозвали настоящими "Дьявол носит Prada", апеллируя к известному роману Лорен Вайсбергер, по которому был снят одноименный фильм с Эмили Блант, Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип.

Напомним, Мерил в недавнем интервью призналась, что ей было очень нелегко играть жестокую Миранду Пристли, главного редактора журнала "Подиум". А остальные члены съемочной группы поведали, как нелегко было снимать фильм о моде, критикующий Анну Винтур: с ними отказывались сотрудничать буквально все, имеющие отношение к Vogue.