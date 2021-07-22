Справжній "Диявол носить Prada": колишня асистентка Анни Вінтур розповіла про роботу у Vogue

Лілі Став Гілдор була однією з трьох помічниць легендарної Вінтур цілий рік

У соціальній мережі TikTok вірусним стало відео з одкровеннями колишньої помічниці головної редакторки американського видання журналу Vogue Анни Вінтур, яка займає цю посаду з 1988 року і зробила журнал справжньою модною Біблією. Про це пише Daily Mail.

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29-річна Лілі Став Гілдор працювала на Анну Вінтур із січня 2014 року по травень 2015 року. Наразі вона займається дизайном текстилю і живе в Лос-Анджелесі.

[ + – ] Лілі Став Гілдор у редакції Vogue Фото: Скриншот

З огляду на записаний ролик, Лілі розлучилася з Анною, відомою своїм жорстким характером, по-доброму і тому нічого поганого про неї не розповіла, проте поділилася життєвими мудростями, яких навчилася в ході роботи на легендарну редакторку.

За словами Лілі, Анна вчила її, що "звʼязки дуже важливі": "підтримуйте і зміцнюйте стосунки, частіше відправляйте листи, написані від руки з подяками, — людям це подобається", — говорила Вінтур своїй помічниці.

[ + – ] Лілі та її колеги готуються до прийому в редакції Vogue/Усі фото: Instagram lilystav

"Я багато чого навчилася в неї. Я дізналася про бізнес, дізналася про моду, дізналася про засоби масової інформації. А в минулому році я почала свій власний бізнес у ролі текстильного дизайнера і все ще користуюся знаннями і звʼязками, отриманими під час роботи у Vogue", — розповіла Лілі.

"Коли на співбесіді при прийомі на роботу хтось запитує вас, чим ви займаєтеся крім роботи, не кажіть: вправи, біг, йога тощо, тому що майже всі тренуються, це, напевно, найменш цікава річ у тобі. Бажаючи виділитися, говоріть правильні речі", — розповіла Лілі про ще одну пораду від Анни.

[ + – ] Програма про Вінтур, записана, коли Лілі працювала її помічницею

Крім цього, вона зізналася, що Вінтур заохочувала повторення нарядів. Вона говорила, що досить мати пʼять елегантних літніх комплектів, які можна носити весь сезон, витягуючи з них максимум користі і не беручи участі в циклі надмірного споживання. "Відкрию вам секрет, саме так чинять найбільш елегантні люди у Vogue", — зазначила Лілі.

До роботи на Анну Вінтур Лілі проходила стажування в Black Frame PR, а також в LACMA і Gagosian Gallery. За час роботи в журналі вона поділилася десятками знімків зі своїми колегами-асистентами в Instagram, зокрема і на знаменитому Met Gala.

[ + – ] Лілі з колегами на Met Gala [ + – ] Анна Вінтур і Мішель Обама

Роботу у Vogue вона отримала завдяки знайомству з кимось, хто вже був співробітником журналу. І він подав її резюме Анні, коли звільнилася вакансія асистентки. Однак, роботу Лілі отримала тільки з четвертого разу.

"Я вивчала історію мистецтв і образотворче мистецтво в коледжі. Я не збираюся брехати і говорити, що я отримала цю роботу, дізнавшись про вакансію з відкритих джерел. Я знала когось, хто знав когось, хто працював у відділі кадрів Conde Nast, і тільки завдяки цьому я змогла відправити їм своє резюме і пройти співбесіду. Я подавала заявку як мінімум на чотири різні вакансії у Vogue і перший раз з цього нічого не вийшло", — зізналася Лілі, чиї одкровення в мережі вже прозвали справжніми "Диявол носить Prada", апелюючи до відомого роману Лорен Вайсбергер, за яким було знято однойменний фільм з Емілі Блант, Енн Гетевей і Меріл Стріп.

Нагадаємо, Меріл у недавньому інтервʼю зізналася, що їй було дуже нелегко грати жорстоку Міранду Прістлі, головну редакторку журналу "Подіум". А решта членів знімальної групи розповіли, як нелегко було знімати фільм про моду, який критикує Анну Вінтур: з ними відмовлялися співпрацювати буквально всі, хто має відношення до Vogue.