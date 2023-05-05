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Стиль жизни

В Нью-Йорке выставили на продажу пентхаус Миранды Пристли из "Дьявол носит Prada" (фото)

миранда пристли, мерил стрип, Дьявол носит Prada
Фото: Кадр из фильма | Мерил Стрип в роли Миранды Пристли

Интерьеры этого дома использовались для съемок нескольких программ и фильмов. Элитную недвижимость оценили в 27,5 миллиона долларов.

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Пентхаус, принадлежавший Миранде Пристли, главной героине фильма "Дьявол носит Prada", интерьеры которого засветились в картине с участием Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй, выставлен на продажу за 27,5 миллиона долларов. Фото и описание дома на Манхэттэне появилось на сайте риэлторской компании Coldwell Banker Homes.

Шестиэтажный 20-комнатный дом в стиле неоитальянского Возрождения из известняка и мрамора площадью 1116 квадратных метров с несколькими открытыми площадками расположен в Верхнем Ист-Сайде Нью-Йорка. Он был построен в 1907 году, а последняя реставрация здания проводилась в 2005 году.

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Согласно описанию на сайте, его оригинальные детали были тщательно сохранены благодаря продуманной обработке дерева и изящной архитектуре и дизайну интерьера от Diamond Barrata, а также изысканным контрактам от Simply Elegant.

Фасад резиденции отмечен центральной двустворчатой дверью, а также арочной лоджией, обрамляющей три ряда французских дверей. При входе расположена галерея с мраморным камином, зоной отдыха и люстрой из муранского стекла.

Просторный коридор включает в себя дамскую комнату и две вместительные гардеробные и ведет в кабинет, обшитый фигурными деревянными панелями из анигре. Кухня-гостиная оснащена техникой премиум-класса от Sub-Zero и Viking, а под ногами — мраморный пол с рисунком в клетку. Промышленные светильники 1930-х годов свисают с потолка из прессованной жести над столешницами из каррарского мрамора и нержавеющей стали. На кухне есть выделенная зона для завтрака с потолочным окном наверху и акцентированная сдержанная туалетная комната. Французские двери открываются на открытое пространство.

На первом этаже величественная гостиная находится на вершине винтовой лестницы и залита южным светом благодаря трем арочным французским дверям и потолку высотой до 3,6 метров. Комната окружена стеной изготовленных на заказ неоклассических книжных полок от пола до потолка и двумя большими каминами. На северной стороне этого этажа столовая украшена панельными вставками "Бархат Тао" от Old World Weavers и выходит на террасу. Рядом находится служебная кухня с полноразмерной техникой Viking и SubZero, доступ к которой осуществляется через вторую лестничную клетку.

Третий этаж включает в себя просторную и светлую основную спальню с французским балконом, камином и большой гардеробной. В собственной ванной комнате есть изготовленный на заказ туалетный столик и аптечка. Полутораметровое окно Oculus перекликается с изгибами джакузи, а окрашенное в обратную сторону стекло создает эффект глянца на стенах.

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На южной стороне этажа расположена светлая библиотека с видом на 73-ю улицу и дополнительный камин.

Четвертый этаж состоит из еще трех спален, одна из которых в настоящее время используется как тренажерный зал. В самой большой спальне есть камин, большая гардеробная и ванная комната с окном. В коридоре удобно спрятаны полноразмерная стиральная машина и сушилка.

На пятом этаже расположены две дополнительные большие спальни с ванными комнатами и просторными гардеробными, а одна спальня выходит на террасу. На верхнем этаже есть специально построенная баскетбольная площадка с кладовой, а также терраса с джакузи. На нижнем уровне дома есть гостевая спальня, полноразмерная прачечная и просторная комната отдыха с прилегающей кладовой.

Кроме фильма "Дьявол носит Prada", этот дом был показан в еще нескольких картинах и телевизионных программах.

Ранее Фокус писал, что в Париже выставили на продажу дом дизайнера Кензо Такады.