В Париже выставили на продажу дом дизайнера Кензо Такады

Дом в японском стиле был построен в 1993 году.

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Дом знаменитого японского дизайнера Кензо Такады, который скончался в 2020 году, выставили на продажу. Дом в японском стиле с традиционным садиком построен в парижском районе Бастилия. Об этом пишет High Snobiety.

Некоторые дома, такие как Kenzo House, предлагают частичку истории, вкус архитектуры, которая не только вдохновляет, но и дает ощущение мира и спокойствия.

Дом Кензо Такада в Париже Фото: Christie's

Ранее на этом месте располагался склад, но Кензо купил участок в 1980-х и к 1993 году здесь был построен дом в японском стиле с традиционным садиком. На строительство дома площадью 1 280 кв. метров с собственным внутренним двором ушло семь лет.

Впрочем, дизайнер жил тут не слишком долго, он переехал в новые апартаменты, а свой японский дом продал французской семье.

В 2017 году дом был полностью перепроектирован по желанию нового владельца японским архитектором Кенго Кумой, превратившем его в дзен-оазис посреди шумного мегаполиса.

Архитектор переориентировал каждую из четырех основных спален с ванными так, чтобы их окна выходили на традиционный японский сад с сакурой, кленами, бамбуковой рощей, прудиками и садом камней.

Kenzo House состоит из четырех спален, шести ванных комнат и гостиной с видом на сад.

Также в доме есть две приемные, две столовые, две кухни, музыкальный зал, кабинет, тренажерный зал, лифт и винный погреб, а также три автономных студии для персонала. За фасадом, отделанным кедром, тиком и глиной, находится сад с каменным прудом, в котором живут карпы, а также традиционный японский павильон для чайных церемоний. Есть в доме и открытая веранда для медитаций.

"Kenzo House не имеет себе равных в Париже. Построенный 35 лет назад Кензо Такадой и мастерски обновленный для XXI века архитектором Кенго Кумой, это целый мир", — говорит Мари-Элен Лундгрин из Belles Demeures de France, международной дочерней компании Daniel Féau Conseil Immobilier, эксклюзивного филиала Christie’s International Real Estate в Париже.

Цена на роскошный и необычный дом неизвестна. Ее можно получить по запросу на Christie's, но не сомневайтесь: цена будет немного больше, чем умопомрачительная.

Напомним, ранее Брэд Питт купил уникальный "Стальной дом", который принадлежал семейству Гетти.