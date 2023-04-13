Брэд Питт купил знаменитый "Стальной дом" семейства Гетти в Лос-Анджелесе

Богатая наследница Эйлин Гетти купила дом Питта за 39 миллионов долларов, а Питту достался ее дом, за скромные 5,5 миллиона долларов.

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Брэд Питт недавно продал свое огромное поместье в районе Лос-Анджелеса Лос-Фелис. Это был его семейный дом, в котором он жил сначала с Дженнифер Энистон, а потом с Анджелиной Джоли и детьми. И уже успел обзавестись новым домом. Об этом пишет Dirt.

Оказалось, что огромное поместье Питта, которое состоит из нескольких участков, которые актер скупал в течение многих лет, купила Эйлин Гетти, представительница знаменитого семейства Гетти. Но так как Брэд Питт остался без пристанища в Лос-Анджелесе, то встал вопрос о покупке нового дома.

Так что Эйлин предложила ему собственный дом. За скромные 5,5 миллионов долларов актеру досталась уникальная резиденция все в том же районе Лос-Фелис.

Так называемый "Стальной дом" был построен в 1960 году по проекту малоизвестного архитектора середины века Нила М. Джонсона. Он состоит из стали и стекла и выглядит очень современно и футуристично.

Новый дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе Фото: Dirt

Ранее дом принадлежал Джеймсу Валентайну из Maroon 5. Музыкант приобрел недвижимость в 2007 году и впоследствии нанял известного дизайнера Марка Хэддави для полной реставрации помещения. Так что у него получился отличный трибьют свингующим 1960-м.

Неудивительно, что Питт с радостью приобрел дом Эйлин Гетти, поскольку звезда "Однажды в Голливуде" известен как ценитель архитектуры.

Фото: Dirt

Новый дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе Фото: Dirt

Когда-то он владел модернистским домом в Малибу, который много лет назад был продан Эллен ДеДженерес.

В прошлом году Питт заплатил 40 миллионов долларов за знаменитый дом Д. Л. Джеймса в калифорнийском районе Кармел-Хайлендс, который, как сообщается, стал его главной резиденцией.

Напомним, Эйлин Гетти – представительница знаменитой династии Гетти. Она внучка знаменитого Жана Пола Гетти — американского нефтяного магната и промышленника, учредителя Музея Гетти и основателя компании Getty Oil Company. Жан Пол, как известно, прославился своей феноменальной скупостью. Когда брата Эйлин, Джона Пола Гетти III похитили в Риме, дедушка отказался платить выкуп в 17 миллионов долларов и тогда похитители прислали ему ухо внука.

Судьба Эйлин также не была слишком счастливой. Ее отец проводил время на вечеринках и злоупотреблял наркотиками, ее мачеха умерла от передозировки наркотиков. Эйлин росла бунтаркой, вышла замуж за сына Элизабет Тэйлор Кристофера Уилдинга, но их брак распался спустя восемь лет после свадьбы. А чуть позже, в 1985 году, у Эйлин Гетти диагностировали СПИД.

Она пыталась покончить с собой, употребляя наркотики, но когда ее цель не увенчалась успехом, она обратилась за помощью к свекрови. Элизабет Тэйлор оказала ей поддержку и вернула веру в себя.

Сейчас Эйлин далека от нефтяного бизнеса своей семьи и занимается благотворительностью.

Напомним, Брэд Питт, по слухам, решил продать свое огромное поместье, чтобы не напоминать себе о неудачном браке с Анджелиной Джоли, который завершился скандальным разводом.