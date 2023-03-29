Брэд Питт продал свой огромный особняк в Лос-Анджелесе за рекордные 39 миллионов долларов

Американская кинозвезда и лауреат премии "Оскар" Брэд Питт решил продать свой огромный дом, чтобы начать новую жизнь с новой девушкой Инес де Рамон.

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Брэд Питт наконец продал свой огромный особняк в Лос-Анджелесе за рекордные 39 миллионов долларов. Он купил его еще в 1994 году за 1,7 миллиона долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Дом находится в живописном районе Лос-Фелис, где живут многие знаменитости. Сам Питт никогда не жил в этом доме один — он делил его с двумя своими бывшими женами: Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли. Именно в этом особняке Питт и Джоли провели свое первое совместное Рождество в 2005 году, а также воспитывали своих шестерых детей до развода в 2016 году.

Дом Брэда Питта в Лос-Фелис Фото: скриншот

Особняк был построен в 1915 году и имеет площадь около 1000 квадратных метров. В нем есть четыре спальни, четыре ванные комнаты, камин, библиотека, столовая, кухня и гостиная. Интерьер дома выполнен в классическом стиле с элементами ар-деко. На территории участка также расположены гостевой домик, бассейн, теннисный корт и даже площадка для катания на роликах.

Питт самостоятельно занимался ландшафтным дизайном и украшал свой сад различными скульптурами, которые покупал на аукционах по всему миру. Изначально участок был куда меньше, но с 19990-х Питт значительно его расширил, покупая соседние участки.

По слухам, причиной продажи дома стало не только желание Питта сменить обстановку, но и его новый роман с французской моделью и дизайнером Инес де Рамон. Актер хочет начать новую жизнь с новой возлюбленной и не напоминать себе о неудачном браке с Анджелиной Джоли, который завершился скандальным разводом.

К тому же, бывшая супруга Питта живет по соседству — она купила себе усадьбу в Лос-Фелис за 25 миллионов долларов после развода.

Напомним, Брэд Питт и Инес де Рамон впервые вышли в свет вместе только в феврале. Они посетили торжественный ужин после церемонии César Awards в Париже. И хоть Питт до сих пор судится с Анджелиной Джоли, Инес рассталась со своим супругом мирно.

Они разошлись со звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли в мае 2022 года после трех лет брака.

Питт, по слухам, пока не познакомил Инес со своими детьми. Но инсайдеры полагают, что это скоро случится. Ведь пара очень счастлива.