О романе Брэда Питта и Инес де Рамон известно с осени 2022 года.

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Инсайдер рассказал об отношениях новой девушки Брэда Питта и его детей. Об этом пишет Us Weekly.

По словам источника, 59-летний голливудский актер увлекается новой избранницей и "их дела действительно обстоят очень хорошо". Впрочем, своих детей Брэд Питт еще не спешит знакомить с дизайнером ювелирных украшений.

Наследники Питта и Анджелины Джоли — Мэддокс, 21, Пакс, 19, Захара, 18, Шайло, 16, и близнецы Вивьен и Нокс, 14 — "еще не встречали ее, и она не встречала Энджи", — объясняет инсайдер.

"Отношения все еще достаточно новые, поэтому нужно некоторое время, прежде чем познакомиться с остальной семьей", — добавил источник, близкий к знаменитостям.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

47-летняя Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в сентябре 2016 года после двух лет брака и более 10 лет отношений в целом. Бывшие влюбленные все еще втянуты в битву за опеку над своими младшими детьми, трое из которых биологические.

До этого Питту приписывали роман с моделью Эмили Ратаковски, но слухи в Сети официально так и не подтвердились.

Напомним, Брэд Питт и Инес де Рамон впервые вышли вместе в свет как пара.

Также Фокус писал об идеальном пальто на весну 2023, которое накануне продемонстрировала новая возлюбленная Брэда Питта.