Про стосунки Бреда Пітта та Інес де Рамон відомо з осені 2022.

Related video

Інсайдер розповів про стосунки нової дівчини Бреда Пітта та його дітей. Про це пише Us Weekly.

За словами джерела, 59-річний голлівудський актор захоплюється новою обраницею і "їхні справи дійсно йдуть дуже добре". Втім, дітей Бред Пітт ще не поспішає знайомити з дизайнеркою ювелірних прикрас.

Спадкоємці Пітта та Анджеліни Джолі — Меддокс, 21, Пакс, 19, Захара, 18, Шайло, 16, і близнюки Вів’єн і Нокс, 14 — "ще не зустрічали її, і вона не зустрічала Енджі", — пояснює інсайдер.

"Стосунки все ще досить нові, тому потрібен деякий час, перш ніж познайомитися з рештою сім’ї", — додало джерело, близьке до знаменитостей.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

47-річна Анджеліна Джолі подала на розлучення з Бредом Піттом у вересні 2016 після двох років шлюбу та понад 10 років стосунків у цілому. Колишні закохані наразі все ще втягнуті в битву за опіку над своїми молодшими дітьми, троє з яких біологічні.

До цього Пітту приписували роман з моделлю Емілі Ратаковскі, проте чутки в мережі офіційно так і не підтвердилися.

Нагадаємо, Бред Пітт та Інес де Рамон уперше вийшли разом у світ як пара.

Також Фокус писав про ідеальне пальто на весну 2023, яке напередодні продемонструвала нова кохана Бреда Пітта.