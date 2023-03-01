Нова дівчина Бреда Пітта показала ідеальне пальто на весну 2023 (фото)

Інес де Рамон зробила ставку на темні відтінки та пальто, зшите на замовлення.

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Нова дівчина голлівудського актора Бреда Пітта продемонструвала ідеальне пальто на весну 2023. Про це пише Daily Mail.

30-річна велнес-коуч Інес де Рамон напередодні була помічена на вулицях Лос-Анджелеса. Для повсякденного виходу у світ кохана колишнього чоловіка Анджеліни Джолі обрала стильний сірий комплект, який складався з топа, джинсів прямого крою, чорних чобіт і сірого пальто, зшитого на замовлення.

Інес де Рамон поєднала образ з чорною вовняною шапкою і шикарною сумочкою, коли вона комусь швидко телефонувала.

Волосся дівчини Пітта було розпущене, а на обличчі вона зробила легкий денний макіяж.

Це сталося після того, як інсайдери повідомили: "Бред безперечно захопився нею, і хоча все ще відносно нове, він абсолютно бачить довгостроковий потенціал у їхніх стосунках".

[ + – ] Інес де Рамон

Про романтичні стосунки 59-річного голлівудського актора та 30-річної Інес де Рамон стало відомо наприкінці 2022 року. Новий 2023 вони зустріли вже разом, а напередодні навіть офіційно вийшли разом у світ.

Інсайдери розповідають, що Пітт дуже закоханий та бачить майбутнє зі своєю новою обраницею.

Нагадаємо, Джордж Клуні прокоментував новий роман свого колеги по цеху Бреда Пітта.

Також Фокус писав про перший офіційний вихід у світ Бреда Пітта та Інес де Рамон.