Новая девушка Брэда Питта показала идеальное пальто на весну 2023 (фото)

Инес де Рамон сделала ставку на темные оттенки и пальто, сшитое по заказу.

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Новая девушка голливудского актера Брэда Питта продемонстрировала идеальное пальто на весну 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

30-летняя велнес-коуч Инес де Рамон накануне была замечена на улицах Лос-Анджелеса. Для повседневного выхода в свет возлюбленная бывшего мужа Анджелины Джоли выбрала стильный серый комплект, состоящий из топа, джинсов прямого кроя, черных сапог и серого пальто, сшитого на заказ.

Инес де Рамон соединила образ с черной шерстяной шапкой и шикарной сумочкой, когда она кому-то быстро звонила по телефону.

Волосы девушки Питта были распущены, а на лице она сделала легкий дневной макияж.

Это произошло после того, как инсайдеры сообщили: "Брэд бесспорно увлекся ею, и хотя все еще относительно ново, он совершенно видит долгосрочный потенциал в их отношениях".

[ + – ] Инес де Рамон

О романтических отношениях 59-летнего голливудского актера и 30-летней Инес де Рамон стало известно в конце 2022 года. Новый 2023 они встретили уже вместе, а накануне даже официально вышли вместе в свет.

Инсайдеры рассказывают, что Питт очень влюблен и видит будущее со своей новой избранницей.

Напомним, Джордж Клуни прокомментировал новый роман своего коллеги по цеху Брэда Питта.

Также Фокус писал о первом официальном выходе в свет Брэда Питта и Инес де Рамон.