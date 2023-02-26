Брэд Питт впервые вышел в свет со своей новой девушкой Инес де Рамон

Питт и Инес посетили церемонию после вручения французской кинопремии César Awards.

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Брэд Питт впервые появился со своей новой девушкой Инес де Рамон на официальном мероприятии. Это был ужин после в Париже после вручения премии César Awards, где Питт поблагодарил режиссера Дэвида Финчера за совместную работу. Об этом пишет People.

59-летний Питт удивил режиссера, неожиданно появившись на церемонии "Сезар". Дэвид Финчер получил почетную награду на 48-й церемонии в парижском зале "Олимпия".

Вручив режиссеру статуэтку, звезда Голливуда охарактеризовал режиссера как "самого требовательного к себе, хотя и самого умного парня в этой комнате и самого смешного", которого он знал.

Питт сыграл в таких фильмах Финчера, как "Семь", "Бойцовский клуб" и "Загадочная история Бенджамина Баттона", и со сцены он признал, что хоть с режиссером нелегко работать, но это стоит всех затраченных усилий.

"Я столько раз от него слышал: давайте снимем это, прежде, чем мы все потеряем волю к жизни", — пошутил актер.

После церемонии его видели на официальном ужине вместе с Инес де Рамон.

[ + – ] Инес де Рамон и Брэд Питт на ужине после церемонии "Сезар"

Инсайдеры сообщили, что во Францию пара прибыла по отдельности. Питт, который сейчас занят на съемках фильма "Волки", с Джорджем Клуни в Нью-Йорке, прилетел в Париж в четверг вечером, а де Рамон прибыла днем позже.

[ + – ] Инес де Рамон и Брэд Питт на ужине после церемонии "Сезар"

Впервые Брэда Питта и Инес де Рамон вместе заметили на концерте в Лос-Анджелесе в еще ноябре прошлого года. И тогда инсайдеры рассказали, что они встречались за несколько месяцев до этого, успешно скрываясь от журналистов.

После развода с Анджелиной Джоли в 2016 году звезда "Вавилона" был связан с несколькими женщинами, в том числе с Эмили Ратаковски и Николь Потуральски.

Между тем, Инес де Рамон и ее бывший муж, звезда "Дневников вампира" Пол Уэсли, без скандалов расстались в мае 2022 года после трех лет брака. С Питтом она познакомилась через общего друга.

Ранее стало известно, что Брэд Питт очень счастлив с Инес и уже успел познакомить ее со своими детьми. И ему совершенно все равно, что об этом подумает Анджелина Джоли, развод с которой длится уже несколько лет.

А Джордж Клуни был рад узнать, что Питт начал с кем-то встречаться. Клуни считает, что Брэд "наконец-то нашел кого-то, о ком можно заботиться" после многих лет напряженных отношений и развода с Анджелиной Джоли.