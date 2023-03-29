Бред Пітт продав свій величезний особняк у Лос-Анджелесі за рекордні 39 мільйонів доларів

Американська кінозірка та лауреат премії "Оскар" Бред Пітт вирішив продати свій величезний будинок, щоб розпочати нове життя з новою дівчиною Інес де Рамон.

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Бред Пітт нарешті продав свій величезний особняк у Лос-Анджелесі за рекордні 39 мільйонів доларів. Він купив його ще 1994 року за 1,7 мільйона доларів. Про це пише Daily Mail.

Будинок знаходиться в мальовничому районі Лос-Феліс, де живе багато знаменитостей. Сам Пітт ніколи не жив у цьому будинку один — він ділив його з двома своїми колишніми дружинами: Дженніфер Еністон та Анджеліною Джолі. Саме в цьому особняку Пітт та Джолі відсвяткували своє перше спільне Різдво у 2005 році, а також виховували своїх шістьох дітей до розлучення у 2016 році.

Будинок Бреда Пітта в Лос-Феліс Фото: скріншот

Особняк був збудований у 1915 році та має площу близько 1000 квадратних метрів. У ньому чотири спальні, чотири ванні кімнати, камін, бібліотека, їдальня, кухня та вітальня. Інтер'єр будинку виконаний у класичному стилі з елементами ар-деко. На території ділянки розташовані гостьовий будиночок, басейн, тенісний корт і навіть майданчик для катання на роликах.

Пітт самостійно займався ландшафтним дизайном та прикрашав свій сад різними скульптурами, які купував на аукціонах по всьому світу. Спочатку ділянка була значно меншою, але з 1999-х Пітт значно її розширив, купуючи сусідні ділянки.

За чутками, причиною продажу будинку стало не лише бажання Пітта змінити щось у своєму житті, а і його новий роман із французькою моделлю та дизайнером Інес де Рамон. Актор хоче розпочати нове життя з новою коханою і не нагадувати собі про невдалий шлюб з Анджеліною Джолі, який завершився скандальним розлученням.

До того ж колишня дружина Пітта живе поряд — вона купила собі маєток у Лос-Феліс за 25 мільйонів доларів після розлучення.

Нагадаємо, Бред Пітт та Інес де Рамон вперше вийшли на червону доріжку разом лише в лютому. Вони відвідали урочисту вечерю після церемонії César Awards у Парижі. І хоч Пітт досі судиться з Анджеліною Джолі, Інес розлучилася зі своїм чоловіком мирно.

Вона розійшлася із зіркою "Щоденників вампіра" Полом Уеслі у травні 2022 року після трьох років шлюбу.

Пітт, за чутками, поки не познайомив Інес зі своїми дітьми. Але інсайдери вважають, що це скоро станеться. Адже пара дуже щаслива.