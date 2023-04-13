Бред Пітт купив знаменитий "Сталевий будинок" сімейства Гетті в Лос-Анджелесі

Багата спадкоємиця Ейлін Гетті купила будинок Пітта за 39 мільйонів доларів, а Пітту дістався її будинок, за скромні 5,5 мільйона доларів.

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Бред Пітт нещодавно продав свій величезний маєток у районі Лос-Анджелеса Лос-Феліс. Це був його сімейний будинок, в якому він жив спочатку з Дженніфер Еністон, а потім з Анджеліною Джолі та дітьми. І вже встиг придбати новий будинок. Про це пише Dirt.

Виявилося, що величезний маєток Пітта, який складається з кількох ділянок, які актор скуповував протягом багатьох років, купила Ейлін Гетті, представниця знаменитого сімейства Гетті. Але оскільки Бред Пітт залишився без притулку в Лос-Анджелесі, то постало питання про покупку нового будинку.

Тож Ейлін запропонувала йому власний будинок. За скромні 5,5 мільйона доларів акторові дісталася унікальна резиденція все в тому ж районі Лос-Феліс.

Так званий "Сталевий дім" був збудований у 1960 році за проєктом маловідомого архітектора середини століття Ніла М. Джонсона. Він складається зі сталі та скла і виглядає дуже сучасно та футуристично.

Новий будинок Бреда Пітта у Лос-Анджелесі Фото: Dirt

Раніше будинок належав Джеймсу Валентайну з Maroon 5. Музикант придбав нерухомість у 2007 році та згодом найняв відомого дизайнера Марка Хеддаві для повної реставрації приміщення. Так що у нього вийшов відмінний триб'ют стильним 1960-м.

Не дивно, що Пітт з радістю придбав будинок Ейлін Гетті, оскільки зірка "Одного разу в Голлівуді" відома як поціновувач архітектури.

Фото: Dirt

Новий будинок Бреда Пітта у Лос-Анджелесі Фото: Dirt

Колись він володів модерністським будинком у Малібу, який багато років тому продали Еллен ДеДженерес.

Минулого року Пітт заплатив 40 мільйонів доларів за знаменитий будинок Д. Л. Джеймса в Каліфорнійському районі Кармел-Хайлендс, який, як повідомляється, став його головною резиденцією.

Нагадаємо, Ейлін Гетті – представниця знаменитої династії Гетті. Вона онука знаменитого Жана Пола Гетті — американського нафтового магната та промисловця, засновника Музею Гетті та засновника компанії Getty Oil Company. Жан Пол, як відомо, прославився своєю феноменальною скнарістю. Коли брата Ейлін, Джона Пола Гетті III викрали в Римі, дідусь відмовився платити викуп у 17 мільйонів доларів і тоді викрадачі надіслали йому внукове вухо.

Доля Ейлін також не була надто щасливою. Її батько проводив час на вечірках та зловживав наркотиками, її мачуха померла від передозування наркотиків. Ейлін росла бунтаркою, вийшла заміж за сина Елізабет Тейлор Крістофера Вілдінга, але їхній шлюб розпався через вісім років після весілля. А трохи пізніше, 1985 року, в Ейлін Гетті діагностували СНІД.

Вона намагалася накласти на себе руки, вживаючи наркотики, але коли її мета не увінчалася успіхом, вона звернулася за допомогою до свекрухи. Елізабет Тейлор надала їй підтримку та повернула віру в себе.

Зараз Ейлін далека від нафтового бізнесу своєї сім'ї та займається благодійністю.

Нагадаємо, Бред Пітт, за чутками, вирішив продати свій величезний маєток, щоб не нагадувати собі про невдалий шлюб з Анджеліною Джолі, який завершився скандальним розлученням.