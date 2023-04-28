У Парижі виставили на продаж будинок дизайнера Кензо Такади

Будинок у японському стилі був збудований у 1993 році.

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Будинок знаменитого японського дизайнера Кензо Такади, який помер у 2020 році, виставили на продаж. Будинок у японському стилі з традиційним садком збудований у паризькому районі Бастилія. Про це пише High Snobiety.

Деякі будинки, такі як Kenzo House, пропонують частинку історії, смак архітектури, яка не тільки надихає, а й дає відчуття миру та спокою.

Дім Кензо Такада в Парижі Фото: Christie's

Раніше на цьому місці розташовувався склад, але Кензо купив ділянку в 1980-х і до 1993 тут був побудований будинок в японському стилі з традиційним садочком. На будівництво будинку площею 1 280 кв. метрів із власним внутрішнім двором пішло сім років.

Утім, дизайнер жив тут не надто довго, він переїхав до нових апартаментів, а свій японський будинок продав французькій родині.

У 2017 році будинок був повністю перепроєктований за бажанням нового власника японським архітектором Кенго Кумой, який перетворив його на дзен-оазис серед галасливого мегаполіса.

Архітектор переорієнтував кожну з чотирьох основних спалень з ванними так, щоб їхні вікна виходили на традиційний японський сад із сакурою, кленами, бамбуковою гаєм, озерцями та кам'яним садом.

Kenzo House складається з чотирьох спалень, шести ванних кімнат та вітальні з видом на сад.

Також у будинку є дві приймальні, дві їдальні, дві кухні, музичний зал, кабінет, тренажерний зал, ліфт та винний льох, а також три автономні студії для персоналу. За фасадом, обробленим кедром, тиком та глиною, знаходиться сад із кам'яним ставком, в якому мешкають коропи, а також традиційний японський павільйон для чайних церемоній. Є в будинку й відкрита веранда для медитацій.

"Kenzo House не має собі рівних у Парижі. Побудований 35 років тому Кензо Такадой і майстерно оновлений для XXI століття архітектором Кенго Кумою, це цілий світ", — говорить Марі-Елен Лундгрін з Belles Demeures de France, міжнародної дочірньої компанії Daniel Féau Conseil Immobilier, ексклюзивної філії Christie's International Real Estate у Парижі.

Ціна на розкішний і незвичайний будинок невідома. Її можна отримати за запитом на Christie's, але не сумнівайтеся: ціна буде трохи більшою, ніж дивовижна.

Нагадаємо, раніше Бред Пітт купив унікальний "Сталевий дім", який належав сімейству Гетті.