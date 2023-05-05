У Нью-Йорку виставили на продаж пентхаус Міранди Прістлі з "Диявол носить Prada" (фото)

Інтер'єри цього будинку використовувалися для зйомок кількох програм та фільмів. Елітну нерухомість оцінили у 27,5 мільйона доларів.

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Пентхаус, що належав Міранді Прістлі, головній героїні фільму "Диявол носить Prada", інтер'єри якого засвітилися у картині за участю Меріл Стріп та Енн Гетевей, виставлений на продаж за 27,5 мільйона доларів. Фото та опис будинку на Мангеттені з'явилося на сайті рієлторської компанії Coldwell Banker Homes.

Шестиповерховий 20-кімнатний будинок у стилі неоіталійського Відродження з вапняку та мармуру площею 1116 квадратних метрів із кількома відкритими майданчиками розташований у Верхньому Іст-Сайді Нью-Йорка. Він був збудований у 1907 році, а остання реставрація будівлі проводилася у 2005 році.

Згідно з описом на сайті, його оригінальні деталі були ретельно збережені завдяки продуманій обробці дерева та витонченій архітектурі та дизайну інтер'єру від Diamond Barrata, а також вишуканим контрактам від Simply Elegant.

Фасад резиденції відзначений центральними двостулковими дверима, а також арковою лоджією, що оточує три ряди французьких дверей. При вході розташована галерея з мармуровим каміном, зоною відпочинку та люстрою із муранського скла.

Просторий коридор включає жіночу кімнату і дві місткі вбиральні і веде в кабінет, обшитий фігурними дерев'яними панелями з анігре. Кухня-вітальня обладнана технікою преміумкласу від Sub-Zero та Viking, а під ногами – мармурова підлога з малюнком у клітинку. Промислові світильники 1930-х років звисають зі стелі з пресованої жерсті над стільницями з карарського мармуру та нержавіючої сталі. На кухні є виділена зона для сніданку зі стельовим вікном нагорі та акцентована стримана туалетна кімната. Французькі двері відчиняються на відкритий майданчик.

На першому поверсі велична вітальня розташована на вершині гвинтових сходів і залита південним світлом завдяки трьом арковим французьким дверям та стелі заввишки до 3,6 метрів. Кімната оточена стіною виготовлених на замовлення неокласичних книжкових полиць від підлоги до стелі та двома великими камінами. На північній стороні цього поверху їдальня прикрашена панельними вставками "Оксамит Тао" від Old World Weavers і виходить на терасу. Поруч – службова кухня з повнорозмірною технікою Viking та SubZero, доступ до якої здійснюється через другу сходову клітку.

Третій поверх включає простору і світлу основну спальню з французьким балконом, каміном і великою вбиральнею. Власна ванна кімната має виготовлений на замовлення туалетний столик й аптечку. Півтораметрове вікно Oculus перегукується із вигинами джакузі, а пофарбоване у зворотний бік скло створює ефект глянцю на стінах.

На південній стороні поверху розташована світла бібліотека з видом на 73-тю вулицю та додатковий камін.

Четвертий поверх складається з ще трьох спалень, одна з яких зараз використовується як тренажерний зал. У найбільшій спальні є камін, велика вбиральня та ванна кімната з вікном. У коридорі зручно заховані повнорозмірна пральна машина та сушарка.

На п'ятому поверсі розташовані дві великі спальні з ванними кімнатами і просторими гардеробними, а одна спальня виходить на терасу. На верхньому поверсі є спеціально збудований баскетбольний майданчик з коморою, а також тераса з джакузі. На нижньому рівні є гостьова спальня, повнорозмірна пральня і простора кімната відпочинку з прилеглою коморою.

Окрім фільму "Диявол носить Prada", цей будинок був показаний ще в кількох картинах і телевізійних програмах.

Раніше Фокус писав, що у Парижі виставили на продаж будинок дизайнера Кензо Такади.