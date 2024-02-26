Меріл Стріп та її дівчатка: зірки "Диявол носить Prada" возз'єдналися на сцені SAG Awards 2024

Меріл Стріп пожартувала, що забула окуляри та конверт з іменами номінантів. І на сцені з'явилися Емілі Блант та Енн Гетевей.

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Актриси фільму "Диявол носить Prada" возз'єдналися на сцені під час 30-ї щорічної церемонії вручення нагород SAG Awards, що відбулася в суботу ввечері в знаменитому Shrine Auditorium у Лос-Анджелесі. Меріл Стріп вийшла на сцену, щоб оголосити номінантів у категорії найкращий актор у комедійному серіалі. А потім до неї приєдналися Емілі Блант і Енн Гетевей. Про це пише Daily Mail.

74-річна Стріп спочатку з'явилася на сцені сама і розповіла глядачам, що забула свої окуляри та конверт із переможцем цього року.

Потім з'явилися 41-річна Гетевей і 41-річна Блант і передали Стріп речі, яких бракує, відтворивши свої культові ролі асистенток Міранди Прістлі (Стріп) у фільмі "Диявол носить Prada", що вийшов в ефір 2006 року.

Меріл Стріп, Емілі Блант і Енн Гетевей Фото: Getty Images

Потім Стріп почала вручати нагороду, поставивши запитання: "Це одвічне питання: де закінчується персонаж і починається актор?".

"Меріл і Міранда Прістлі ніби як близнюки", — пожартувала Емілі Блант, а Меріл Стріп це жартівливо почала заперечувати.

"Я не думаю, що я чимось схожа на Міранду Прістлі!", — вигукнула актриса.

"Ні, ні, ні. Це було не питання", — весело перебила її Гетевей, кивнувши на одну з найбільш різких фраз Міранди у фільмі.

Меріл Стріп, Емілі Блант і Енн Гетевей

Поки Стріп намагалася відкрити конверт, Блант ще раз процитувала свою героїню, сказавши їй: "Хай там як, не поспішай, ти ж знаєш, що це неважливо".

Зрештою нагорода дісталася Джеремі Аллену Вайту за роль у серіалі "Ведмідь".

Емілі Блант також була номінанткою на перемогу в категорії "актриса другого плану" за роль у фільмі Крістофера Нолана "Оппенгеймер".

Нагадаємо, минуло майже 18 років відтоді, як на екрани вийшов фільм "Диявол носить Prada", заснований на бестселері New York Times 2003 року Лорен Вайсбергер, у якому розповідається про її досвід роботи помічницею головного редактора Vogue Анни Вінтур.

У фільмі Меріл Стріп зіграла редакторку журналу Runway Міранду Прістлі, а персонажі Гетевей і Блант, виконали ролі її помічниць Андреа Сакс і Емілі Чарльтон.

Фільм став культовою класикою. І приніс Стріп номінацію на премію SAG і номінацію на "Оскар".

Нагадаємо, раніше голлівудська легенда Меріл Стріп спровокувала чутки про роман із колегою по знімальному майданчику серіалу "Вбивства в одній будівлі" Мартіном Шортом. Масла у вогонь підлив і сімейний статус Стріп, яка розлучилася з чоловіком Доном Гаммером після 45 років шлюбу.