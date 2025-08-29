Зірка "Диявол носить Prada" упала зі сходів: її реакція стала вірусною (відео)

Під час зйомок "Диявол носить Прада 2" з акторкою Енн Гетевей трапився інцидент. Але професійність знаменитості не дала їй розгубитися.

У Нью-Йорку продовжуються зйомки сиквелу культового фільму, але на знімальному майданчику вже трапився курйоз за участю головної акторки. Про це пише Just Jured.

Енн Гетевей впала на зйомках фільму

Гетевей, яка повернулася до ролі Енді через 20 років, під час зйомок однієї зі сцен невдало оступилася на сходах. Акторка несподівано впала після того, як у неї зламався каблук під час спуску сходами на початку зйомок сиквелу "Диявол носить Prada 2". Втім, Гетевей віджартувалася, граціозно підвелася і навіть артистично зобразила гімнастку, яка нібито виконує ідеальне приземлення.

Енн Гетевей впала на зйомках фільму

Поки невідомо, чи стане цей курйозний момент частиною сценарію нового фільму.

Як відреагували люди:

"Коли ти посміхаєшся життю, падіння не завадять і не викликають сорому".

"Вона Гетевей, сильно спотикаючись і встаючи, як справжня королева Дженовії".

"Тільки Енн Гетевей могла створити такий культовий та стильний осінній образ".

Не обійшлося і без мемів Фото: X (Twitter)

Сиквел "Диявол носить Прада"

Прем'єра фільму-продовження запланована на травень 2026 року. До головних ролей повернулися актори оригіналу 2006 року — Меріл Стріп у ролі Міранди Прістлі, Енн Гетевей як Енді Сакс, Емілі Блант як Емілі Чарльтон та Стенлі Туччі як Найджел.

