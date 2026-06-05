36-летняя звезда "МастерШеф" изменила внешность: как она выглядит сейчас (фото)

Судья популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская поразила поклонников кардинальным обновлением своей внешности после курса интенсивных бьюти-процедур. Знаменитость полностью доверилась специалистам косметологической клиники, которые помогли ей заметно освежить лицо, сохранив при этом его естественные черты.

Поскольку Ольга постоянно находится под прицелом телекамер, безупречный вид для нее является важной частью профессии. Чтобы достичь максимального эффекта, косметологи разработали для кулинарного эксперта индивидуальную программу, которая соединила в себе целый ряд серьезных манипуляций. Об этом сообщила клиника в Instagram.

Ольга Мартыновская Фото: Instagram

Ольга Мартыновская изменила внешность

Для моделирования четкого контура звезде провели подтяжку лица и лифтинг, а для глубокого увлажнения и регенерации клеток применили современную терапию экзосомами и биоревитализацию. Кроме этого, курс включал эстетические инъекции и деликатное увеличение губ, а завершающим штрихом для улучшения общего тонуса и сияния кожи изнутри стали специальные витаминные капельницы.

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Ольга Мартыновская Фото: Instagram

Главное преимущество такого интенсивного ухода заключается в том, что кожа Ольги стала упругой, гладкой и насыщенной, однако архитектура ее лица осталась абсолютно узнаваемой. Клиника уже продемонстрировала впечатляющий эффект, сравнив архивные фото звезды за 2024 год с ее нынешним видом.

Ольга Мартыновская Фото: Instagram

"Это было супер правильное решение пойти к вам в клинику", — откровенно делится Мартыновская, которая не собирается скрывать свои секреты красоты от подписчиков.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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