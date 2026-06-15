Украинцы сделали популярным парня из Ирака, когда жаловались каналу СТБ на ведущую "МастерШеф" (фото)

После резонансного интервью ведущей "МастерШеф" в сети разразился громкий скандал. Пользователи хотели массово отмечать страницу телеканала СТБ, но из-за ошибки под раздачу попал случайный парень из Ирака, которого завалили тысячами упоминаний и жалоб.

Все началось с того, что возмущенные украинцы решили выразить свое недовольство телеканалу из-за высказываний судьи кулинарного шоу Ольги Мартыновской. В соцсети Threads пользователи начали активно оставлять гневные комментарии с требованием "убрать Мартыновскую с телевидения" и обвинениями в жестоком обращении с животными. Поскольку люди массово тегали короткий никнейм @stb, все уведомления начали приходить обычному человеку из Ирака, владеющему этим юзернеймом.

Иностранец сначала сильно растерялся и с помощью переводчика опубликовал сообщение-просьбу на украинском языке.

"Здравствуйте. Я прошу украинский народ не упоминать мой аккаунт. Я не имею никакого отношения к тому, что происходит. Я обычный человек. Почему так много людей упоминают мой аккаунт? Это меня беспокоит", — написал он.

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Парень из Ирака стал популярным из-за ошибки украинцев Фото: Threads

Когда украинские пользователи осознали, что все это время жаловались на телеканал совершенно постороннему человеку, ситуация мгновенно превратилась в главный флешмоб дня. Вместо гнева Threads замер от смеха, а сам иракский мужчина решил подыграть такой внезапной популярности.

Он опубликовал промо-ролик романтического реалити-шоу "Холостяк" (которое также выходит на канале СТБ) и поздоровался с украинцами на арабском языке. Наши соотечественники оценили юмор и сразу окрестили парня "нашим казаком", отметив, что он "так быстро украинизировался".

Парень из Ирака подхватил тему и пошутил про "Холостяк" Фото: Threads

Сейчас иракец переживает настоящий бум подписок со стороны украинской аудитории. Парень уже показал скриншот заваленного запросами директ и трогательно поблагодарил за поддержку.

"Спасибо всем, кто подписался на меня в Instagram, я очень это ценю! Я действительно люблю Украину и украинский народ", — отметил иракец.

Парень из Ирака поблагодарил украинцев за подписки Фото: Threads

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Украинская шеф-повар и звезда шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская оказалась в центре громкого скандала из-за заявлений о жестоком обращении с животными.

36-летняя знаменитость изменила внешность благодаря курсу интенсивных бьюти-процедур.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о том, как сложилась её жизнь после победы в проекте.