После заявлений Мартыновской: "МастерШеф" в центре нового скандала с приготовлением змей

Телеканал СТБ, а именно шоу "МастерШеф", подвергся шквалу критики не только после скандала с Ольгой Мартыновской, но и из-за событий 2016 года.

В Threads пользовательница сети под ником shoodlen вспомнила, как в шестом сезоне кулинарного шоу прямо на камеру убивали змей, чтобы приготовить их.

На "МастерШефе" убивали змей

"Стб, ну вы что, с ума сошли? Кто, бл*дь, это придумывает и для кого?", — написала украинка.

В 2016 году участникам "МастерШеф" пришлось самостоятельно убивать змей и готовить их.

Более того, после выхода эпизода разразился скандал: биолог из Киевского зоопарка сообщил, что одна из змей была домашней неядовитой змеей, а её владелец якобы не знал, что животное покупают для такого конкурса. Из-за этого "МастерШеф" подвергся критике со стороны зрителей и защитников животных.

Відео дня

Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях украинцы резко высказались не только по поводу этого случая, но и вспомнили другие истории:

"МастерШеф для меня всегда был передачей про бычек и психически нестабильных людей".

"До ситуации с этой Ольгой я даже не знала, что это дерьмо до сих пор идет. У людей то ли память короткая, то ли им нас*ать на мораль и эмпатию к животным. Хотя после того, как Клопотенко не отстранили за приготовление сердец краснокнижных лосей, чего я еще хочу от нашего больного общества".

"А мы думали, что это Мартыновская позорит @stbua, а оказалось, что там все такие. Очень жаль животных".

"А вы еще Катю Великую вспомните, как она живого лобстера разрезала пополам, причинила ему страдания, хотя зрители кричали, как его гуманно убить. А она еще и сказала: "Так будет со всеми нашими врагами". Это было отвратительно".

"И лягушек, и пауков готовили. И живых убивали, была битва, где лягушки прыгали, а за ними гонялись по павильону. Поэтому очень странно, что сейчас массово отменяют Мартыновскую, но почему-то не отменяют весь МШ".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинцы хотели массово отметить страницу телеканала СТБ после скандала, но из-за ошибки под раздачу попал случайный парень из Ирака.

Украинская шеф-повар и звезда "МастерШефа" Ольга Мартыновская оказалась в центре громкого скандала из-за заявлений об издевательствах над животными.

Кроме того, Фокус рассказывал , как сложилась её жизнь после победы в проекте.