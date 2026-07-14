Єфросиніна розкрила, чи посварилися вони з Поляковою після інтервʼю "Вадіка"
Українська інтервʼюерка Маша Єфросиніна заговорила про стосунки зі співачкою Олею Поляковою після того, як чоловік другої Вадим критикував родину ведучої та її саму.
У Telegram-каналі Марія у форматі голосового повідомлення сказала підписникам, що в неї були непорозуміння з Олею. Але в "них вистачило розуму" не виносити це на публіку.
Єфросиніна про дружбу з Поляковою
Ведуча запевняє, що вони з артисткою перебувають у теплих стосунках. За словами Єфросиніної, вони наплакалися в гримерці після останнього концерту "Дорослих дівчаток", який, на думку Маші, пройшов дуже добре. Наразі ж Полякова зосереджена на своїй роботі, а Маша — на своїх проєктах.
"З Олею Поляковою в нас рівні, теплі стосунки. Я дуже пишаюся, що нам вистачило все-таки мудрості, того, що ми завжди пропагували в "Дорослих дівчатах", дорослого розуму, щоб все проговорити, не виносити нічого в публічний ср*ч, поговорити по-жіночому, мудро всередині наших стосунків. Все добре. Зведе нас доля в творчому шляху чи ні — ми не знаємо, але ми точно залишаємося в хороших стосунках", — каже Єфросиніна.
Що казав чоловік Полякової
Навесні в інтерв’ю Гордону бізнесмен Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до подруги дружини та її родини.
"Маша подобається на сцені. У житті вона не така відкрита. Завдяки Олі вона розкрилася. У першій передачі вона була затиснута. Я ж її дивився по телеканалу з Юрою Горбуновим, і вона мені як рідна", — казав "Вадік".
Після цього він згадав, як між ним та Єфросиніною було непорозуміння, та назвав її чоловіка, військового Тимура Хромаєва, "мажором".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ольга Мартиновська в тому самому скандальному інтервʼю Маші Єфросиніній заговорила про використання "іграшок для дорослих" жінками військових.
- Блогер bbarvinook іронічно "пройшовся" по інтервʼю зірки "МастерШефа" Єфросиніній.
Крім того, старша дочка української співачки Олі Полякової Марія, яка живе в США, зустрілася з Ніколасом Кармою в сонячній Одесі та розкрила ціну свого луку.