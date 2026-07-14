Єфросиніна розкрила, чи посварилися вони з Поляковою після інтервʼю "Вадіка"

Українська інтервʼюерка Маша Єфросиніна заговорила про стосунки зі співачкою Олею Поляковою після того, як чоловік другої Вадим критикував родину ведучої та її саму.

У Telegram-каналі Марія у форматі голосового повідомлення сказала підписникам, що в неї були непорозуміння з Олею. Але в "них вистачило розуму" не виносити це на публіку.

Єфросиніна про дружбу з Поляковою

Ведуча запевняє, що вони з артисткою перебувають у теплих стосунках. За словами Єфросиніної, вони наплакалися в гримерці після останнього концерту "Дорослих дівчаток", який, на думку Маші, пройшов дуже добре. Наразі ж Полякова зосереджена на своїй роботі, а Маша — на своїх проєктах.

"З Олею Поляковою в нас рівні, теплі стосунки. Я дуже пишаюся, що нам вистачило все-таки мудрості, того, що ми завжди пропагували в "Дорослих дівчатах", дорослого розуму, щоб все проговорити, не виносити нічого в публічний ср*ч, поговорити по-жіночому, мудро всередині наших стосунків. Все добре. Зведе нас доля в творчому шляху чи ні — ми не знаємо, але ми точно залишаємося в хороших стосунках", — каже Єфросиніна.

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Маша Єфросиніна та Оля Полякова Фото: YouTube

Що казав чоловік Полякової

Навесні в інтерв’ю Гордону бізнесмен Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до подруги дружини та її родини.

"Маша подобається на сцені. У житті вона не така відкрита. Завдяки Олі вона розкрилася. У першій передачі вона була затиснута. Я ж її дивився по телеканалу з Юрою Горбуновим, і вона мені як рідна", — казав "Вадік".

Після цього він згадав, як між ним та Єфросиніною було непорозуміння, та назвав її чоловіка, військового Тимура Хромаєва, "мажором".

Вадим Буряковський Фото: Threads

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ольга Мартиновська в тому самому скандальному інтервʼю Маші Єфросиніній заговорила про використання "іграшок для дорослих" жінками військових.

Блогер bbarvinook іронічно "пройшовся" по інтервʼю зірки "МастерШефа" Єфросиніній.

Крім того, старша дочка української співачки Олі Полякової Марія, яка живе в США, зустрілася з Ніколасом Кармою в сонячній Одесі та розкрила ціну свого луку.