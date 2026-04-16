Єфросиніна іронічно відреагувала на скандальне інтервʼю чоловіка Полякової (відео)

Українська телеведуча Маша Єфросиніна іронічно відреагувала на інтервʼю чоловіка Олі Полякової, бізнесмена Вадима Буряковського.

Єфросиніна стала ведучою премії YUNA 15 квітня. В один момент обстановка в залі стала надто розслабленою. Відео опублікували в Telegram-каналі "Що ти знаєш про Бобула?".

Єфросиніна про "Вадіка"

Ведуча, повертаючись на сцену та поправляючи свою сукню, раптово згадала про чоловіка своєї подруги Олі Полякової, який нещодавно дав скандальне та мемне інтервʼю, у якому розповів про ставлення до родини Єфросиніної.

"Пів зали поїхали, а ми не будемо їх, так сказать, комєнтіровать. Це прокоментує тредс… І Вадік", — сказала Маша зі сцени.

Що наговорив чоловік Полякової

Нещодавно в інтерв’ю Гордону Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до подруги дружини Маші Єфросиніної та її родини.

"Маша подобається на сцені. У житті вона не така відкрита. Завдяки Олі вона розкрилася. У першій передачі вона була затиснута. Я ж її дивився по телеканалу з Юрою Горбуновим, і вона мені як рідна", — казав чоловік артистки.

Після цього бізнесмен згадав, як між ним та Єфросиніною відбулося непорозуміння, та назвав чоловіка зірки, військового Тимура Хромаєва, "мажором".

Самій Олі Поляковій згодом довелося публічно просити вибачення за слова "Вадіка".

