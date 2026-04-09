Чоловік Полякової знову пішов до Гордона, де розказав єврейський анекдот про любов

Бізнесмен та чоловік співачки Олі Полякової Вадим Буряковський розповів анекдот про кохання, коли знову прийшов до Дмитра Гордона.

Обранець артистки після скандального та мемного попереднього інтервʼю знову прийшов на розмову до журналіста.

Анекдот про любов від чоловіка Полякової

Гордон попросив розповісти анекдот про щось, а згодом уточнив, що про любов.

"Дуже хороший в мене є єврейський анекдот", — сказав чоловік артистки.

Зустрічаються два євреї — один літний, другий молодий. І молодий питає у літнього з поваги: "Скажіть, у вас там молода дружина. Як це взагалі? Велика різниця".

"Молодий чоловіче, у кожного свої погляди, кому подобається, кому не подобається, мені, наприклад, ні".

Цікаво, що сам Буряковський старший за дружину на близько 20 років.

Оля Полякова з чоловіком Фото: Instagram

Чому чоловік Полякової став популярним

Нещодавно в інтерв’ю Гордону Буряковський розповів про своє ставлення до подруги дружини Маші Єфросиніної та її родини.

"Маша подобається на сцені. У житті вона не така відкрита. Завдяки Олі вона розкрилася. У першій передачі вона була затиснута. Я ж її дивився по телеканалу з Юрою Горбуновим, і вона мені як рідна", — сказав Буряковський.

Після цього чоловік співачки згадав, як між ним та Єфросиніною відбулося непорозуміння, та назвав чоловіка телеведучої Тимура Хромаєва "мажором".

Самій Поляковій згодом доводилося просити вибачення за слова чоловіка.

Колишня продюсерка української співачки Олі Полякової, Ірина Ковальська (Розалія Романова), різко відреагувала на слова чоловіка зірки Вадима Буряковського та публічно висунула проти бізнесмена звинувачення.

Оля Полякова пожартувала, що після інтервʼю Гордону її чоловік "з хати більше не вийде".

Крім того, під час нещодавнього концерту в Дніпрі, коли глядачі почали вигукувати "Вадік", зірка сцени жартома відреагувала.