"З хати більше не вийде": Полякова — про чоловіка, який невдало сходив до Гордона

У мережі активно обговорюють крайнє інтерв’ю бізнесмена Вадима Буряковського, — чоловіка Олі Полякової. У розмові з Дмитром Гордоном він серед іншого висловився про Машу Єфросініну та її чоловіка Тимура Хромаєва.

Вадим Буряковський згадав випадок, коли Маша Єфросиніна із чоловіком образилися на нього начебто через одну фразу, сказану не в тому тоні. Окрім того, він назвав Тимура "мажором", а саму Машу — "не такою, як на сцені".

"Ну я не міг нічого такого образливого сказати. Можливо, якийсь привід був. Тимур же з мажорів, а мажорам усе важко переживати. Щоб усього досягти, він палець об палець не вдарив", — зазначив бізнесмен.

Вибачення Олі Полякової

Оля Полякова спершу перепросила у родини Єфросиніної, а згодом опублікувала допис у Threads, віджартовуючись: "Живий, не с**ь. Але з хати більше не вийде!". Врешті, вона перейшла у відкриту конфронтацію з читачами, які почали її критикувати. Мовляв, чоловіка потрібно підтримувати у будь-якому випадку.

Реакція Олі Полякової на скандал

"Цікаво, а в який момент давати публічні оцінки походженню друзів своїх близьких, обговорювати їхній матеріальний стан, стан житла куди тебе запросили, знецінювати їхню роботу стало норм, а вибачитися за це — не норм?" — поцікавилась співачка.

Читачі почали активно відповідати. "Оля, Оля в тому і суть шлюбу, щоб підтримувати чоловіка публічно, навіть, якщо він не правий. Дома можна всипати йому, але не публічно. Він озвучив свою думку. Він має на неї право. Він озвучив думку більшості українців, тому всім так зайшло", — пише Лідія Гаврилюк.

Учасниця обговорення Наталія додає: "Олю, ми тут у команді Вадіка. Нам він сподобався. Про нещирість Маші, ми і так знали".

"А можна, щоб він тут зареєструвався замість вас і нормальні приколи травив?" — поцікавився користувач, зареєстрований у мережі як Артем Галушка.

Єфросиніна наразі взагалі не коментує цю історію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оля Полякова різко висловилася про свій досвід перетину польського кордону. Вона заявила про, на її думку, упереджене ставлення до українців.

Співачка також вступила в публічну суперечку з хейтерами, які розкритикували її старшу доньку Машу.

Крім того, чоловік Полякової заговорив про кризи в стосунках та розлучення. За його словами, за понад два десятиліття спільного життя у їхніх стосунках траплялися суперечки, спричинені емоційністю співачки. Водночас він наголошує: жоден конфлікт не був настільки серйозним, щоб загрожувати шлюбу.