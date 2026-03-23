"Из дома больше не выйдет": Полякова — о муже, неудачно сходившим к Гордону

В сети активно обсуждают крайнее интервью бизнесмена Вадима Буряковского, — мужа Оли Поляковой. В разговоре с Дмитрием Гордоном он среди прочего высказался о Маше Ефросининой и ее муже Тимуре Хромаеве.

Вадим Буряковский вспомнил случай, когда Маша Ефросинина с мужем обиделись на него якобы из-за одной фразы, сказанной не в том тоне. Кроме того, он назвал Тимура "мажором", а саму Машу — "не такой, как на сцене".

"Ну я не мог ничего такого оскорбительного сказать. Возможно, какой-то повод был. Тимур же из мажоров, а мажорам все тяжело переживать. Чтобы всего достичь, он палец о палец не ударил", — отметил бизнесмен.

Извинения Оли Поляковой

Оля Полякова сначала извинилась перед семьей Ефросининой, а затем опубликовала пост в Threads, отшучиваясь: "Живой, не с**ь. Но из дома больше не выйдет!". Наконец, она перешла в открытую конфронтацию с читателями, которые начали ее критиковать. Мол, мужа нужно поддерживать в любом случае.

"Интересно, а в какой момент давать публичные оценки происхождению друзей своих близких, обсуждать их материальное положение, состояние жилья куда тебя пригласили, обесценивать их работу стало норм, а извиниться за это — не норм?" — поинтересовалась певица.

Что пишут люди?

Читатели начали активно отвечать. "Оля, Оля в том и суть брака, чтобы поддерживать мужа публично, даже, если он не прав. Дома можно всыпать ему, но не публично. Он озвучил свое мнение. Он имеет на него право. Он озвучил мнение большинства украинцев, поэтому всем так зашло", — пишет Лидия Гаврилюк.

Участница обсуждения Наталья добавляет: "Оля, мы здесь в команде Вадика. Нам он нам понравился. О неискренности Маши, мы и так знали".

"А можно, чтобы он здесь зарегистрировался вместо вас и нормальные приколы травил?" — поинтересовался пользователь, зарегистрированный в сети как Артем Галушка.

Ефросинина пока вообще не комментирует эту историю.

