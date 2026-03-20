Муж Поляковой заговорил о кризисах в отношениях и разводе

Брак Оли Поляковой и ее мужа, бизнесмена Вадима Буряковского, не раз проходил испытания эмоциями и расстоянием. Несмотря на кризисы и конфликты, супруги сохранили крепкие отношения и не ставили под сомнение свое будущее вместе.

По словам Буряковского, за более чем два десятилетия совместной жизни в их отношениях случались споры, вызванные эмоциональностью певицы. В то же время он отмечает: ни один конфликт не был настолько серьезным, чтобы угрожать браку. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Часто были скандалы. Она очень эмоциональный человек. Может и ударить, но это из-за эмоций... Мне это смешно", — признался он.

Одной из главных причин напряжения бизнесмен называет длительные разлуки из-за насыщенного гастрольного графика артистки. В то же время он признает, что раньше и сам уделял работе слишком много времени, фактически ставя ее выше семьи.

Несмотря на это, пара, воспитывающая двух дочерей, никогда серьезно не рассматривала развод. Даже в сложные периоды их союз, по словам Буряковского, остается стабильным и полным взаимного юмора.

"Оля заявила, что уйдет из этого брака только вперед ногами. А я говорю, что она не дождется", — с юмором подчеркнул Вадим.

