Оле Поляковой — 47: что известно о ее муже, которого называют "криминальным авторитетом" (фото)

17 января свой день рождения отмечает одна из самых известных украинских артисток — Оля Полякова. За годы карьеры она стала символом эпатажа, силы и самоиронии, собрав вокруг себя миллионную аудиторию поклонников. Певица охотно делится творческими планами, шутит с публикой и не боится говорить о сложных темах. В то же время ее личная жизнь остается значительно более закрытой, особенно когда речь идет о семье.

В честь 47-го дня рождения Оли Поляковой Фокус рассказывает о ее отношениях с мужем, что о нем известно, и действительно ли он является криминальным авторитетом.

Любовь без лишней публичности

Оля Полякова уже много лет состоит в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским. Ее муж принципиально избегает публичности, редко появляется на светских мероприятиях и почти не дает интервью. Известно, что он старше певицы примерно на 16 лет, и именно эта разница в возрасте в свое время вызвала волну обсуждений в медиа.

Сама Полякова неоднократно подчеркивала, что для нее возраст никогда не был определяющим фактором в отношениях. По словам артистки, значительно важнее поддержка, надежность и внутреннее спокойствие, которые она чувствует рядом с мужем.

Відео дня

Как начинались их отношения

История любви Оли Поляковой и Вадима Буряковского началась более 20 лет назад. На момент знакомства будущий муж певицы был значительно старше, уже имел жизненный опыт и серьезное отношение к семье. Их общение развивалось постепенно: сначала между ними возникла дружба, которая со временем переросла в глубокие чувства.

По словам Поляковой, в начале отношений не все было просто — разный возраст, взгляды на жизнь и темп карьеры становились испытанием. В то же время именно сдержанность и рациональность Вадима помогли ей почувствовать стабильность в период, когда ее творческий путь только набирал обороты. В конце концов пара приняла решение узаконить отношения и создать семью.

"Ощущение фундамента со мной с первого дня. И из-за этого я никогда с ним не расстанусь. Я в этих отношениях не принимала решения, и это на много лет сделало меня счастливой", — делилась артистка.

Оля Полякова вместе с Вадимом более 20 лет Фото: Instagram

Брак, проверенный годами

В 2025 году Оля Полякова и Вадим Буряковский отметили 21 год совместной жизни. За это время пара пережила разные периоды — и сложные моменты, и кризисы, и стремительный рост популярности певицы. Полякова открыто говорила, что в браке бывали непростые этапы, однако именно откровенность, диалог и взаимное уважение помогли сохранить отношения.

"Я выросла в этом браке, в любви и тепле, и стала взрослой, независимой и самоуверенной! И мы теперь родители нашим прекрасным девочкам, а друг другу — родные люди, а еще мы лучшие друзья! Любовь? Да, она сама — взрослая, безопасная, уютная!", — написала Полякова в своем Instagram в день годовщины.

Несмотря на публичность Оли, их союз остался максимально закрытым для посторонних. Супруги сознательно не превращают семейную жизнь в медийное шоу, считая, что личное должно оставаться личным.

Семья и дети

В браке Оля Полякова и Вадим Буряковский воспитывают двух дочерей. Старшая дочь Мария родилась в 2005 году, а младшая Алиса — в 2011-м. Певица время от времени делится семейными моментами с ними в соцсетях.

Полякова не раз подчеркивала, что семья для нее — главная опора, а роль мужа в воспитании детей и поддержке семьи чрезвычайно важна.

Пара воспитывает двух дочерей Фото: Instagram

Кто он по специальности и стилю жизни

По открытым данным, Вадим Буряковский — бизнесмен, который в разные годы работал в финансовой сфере и занимался крупным бизнесом. Его профессиональную деятельность связывают с банковским сектором и промышленностью. По словам Оли Поляковой, у него есть завод, который он приобрел давно, и вместе с партнером они производят коммунальную/городскую технику (например, снегоочистительные машины, мусоровозы). Вадим не стремится к славе, не ведет активной публичной жизни и предпочитает оставаться "человеком за кадром".

Слухи о криминальном прошлом

Отдельная тема, которая периодически появляется в желтой прессе и соцсетях, — якобы криминальное прошлое мужа Поляковой. Вадима Буряковского время от времени называют "криминальным авторитетом", однако никаких официальных подтверждений этим утверждениям нет. В открытом доступе отсутствуют судебные приговоры или уголовные дела, которые бы это подтверждали.

Сама Оля Полякова неоднократно резко реагировала на подобные упреки, называя их выдумками и сплетнями. Она отмечала, что успешных людей часто пытаются очернить без всяких доказательств.

Семья Поляковой пережила немало испытаний и кризисов Фото: Instagram

Взгляд самой Оли Поляковой

В многочисленных интервью певица признавалась, что ее муж — полная противоположность сценическому образу "Суперблондинки". Он спокойный, сдержанный и далекий от шоубизнесового хаоса. Именно этот баланс, по ее словам, помогает ей совмещать яркую сценическую карьеру с семейной жизнью.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, артистка сильно вдохновилась клипом Леди Гаги и создала похожий.